Supermarkt in Eschweiler : Dieb (55) schlägt Angestellter ins Gesicht, Feuerwehr eilt zu Hilfe

Eschweiler Ein 55-Jähriger hatte am Freitag versucht, Waren aus einem Supermarkt in Eschweiler zu stehlen. Beim Fluchtversuch schlug er der Angestellten mehrfach ins Gesicht, doch Eschweiler Feuerwehrleute eilten zur Rettung.

Am Freitagvormittag hatte die Angestellte eines Supermarkts in Eschweiler in der Straße Stich bemerkt, wie ein Mann mehrere Gegenstände in seine Hosentaschen und unter seinen Pullover gesteckt hatte. Die Frau sprach ihn auf den Umstand an, doch der Mann reagierte nach Angaben der Polizei äußerst aggressiv, schrie herum und verließ das Geschäft.