Neuer Platz gefunden : Die zehn Gebote aus der Weisweiler Synagoge

Die Tafel an ihrem früheren Platz. Wenn man den Blaustein nass macht, leuchten die goldenen Schriftzeichen. Franz Hirtz, Leiter des Arbeitskreises Weisweiler im Eschweiler Geschichtsverein, zeigt es hier. Foto: Ebbecke-Bückendorf​

Eschweiler Das letzte Überbleibsel des zerstörten Gotteshauses, jahrzehntelang nicht öffentlich zu sehen, hat jetzt einen Platz auf dem jüdischen Friedhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ebbecke-Bückendorf

Die biblischen zehn Gebote sind nicht leicht zu halten. Sechs gestandene Männer waren nötig, um die geschätzt drei Zentner schwere Steintafel zu transportieren. Früher erinnerte sie in der Synagoge von Weisweiler gläubige Juden an das göttliche Gesetz. Seit wenigen Tagen hat die Tafel, das letzte Überbleibsel des jüdischen Gotteshauses, einen neuen Platz. Sie steht nun auf dem Jüdischen Friedhof von Weisweiler und ist damit erstmals öffentlich zugänglich.

Die Weisweiler Synagoge war eine der ältesten in der Region. 1760 erteilten die Grafen von Hatzfeld-Wildenburg die Erlaubnis zum Bau dieser Synagoge, allerdings unter der Bedingung, dass sie nicht direkt an der Straße errichtet werden dürfe, „um dem Volke kein Ärgernis zu geben“. Gebaut wurde sie deshalb im Hinterhof des Hauses Hauptstraße 40, das damals jüdische Eigentümer hatte. Die Besucher mussten durch den Flur dieses Hauses, um zu ihrem Gotteshaus zu kommen. Das Grundstück stiftete damals, im 18. Jahrhundert, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, Me‘ir Sohn des Josef Menasche Segal. So steht es auf einem Grabstein, der erst vor wenigen Jahren auf dem jüdischen Friedhof an der Langerweher Straße ausgegraben wurde.

Am 10. Oktober 1938, als überall in Deutschland die Synagogen brannten, wurde auch das Weisweiler Gotteshaus demoliert. Dem Befehl, das Gebäude anzuzünden, kamen die SA-Männer und Hitlerjungen nicht nach. Da wären die Nachbarhäuser mit in Flammen aufgegangen. Ihr Zerstörungswerk war dennoch gründlich.

Rund 20 Mann stürmten die seinerzeit schon nicht mehr genutzte Synagoge, schlugen die Fenster ein, zertrümmerten die Betbänke, zerrissen Gebetbücher. Die Thorarollen ließ der damalige Ortsparteivorsitzende zum Rathaus bringen. Sie sind seitdem verschollen. In einer Art Triumphzug, der Spielmannszug der Hitlerjugend vorweg, marschierten die Formationen der örtlichen NSDAP zum Markt, dem heutigen Frankenplatz. Dort warfen sie alle aus dem Betsaal entwendeten Bücher und die Trümmer des Mobiliars in ein Reisigfeuer. Ein älterer Jude, der in einem Nachbarhaus lebte, wurde gezwungen, einen Holzbalken aus der Synagoge auf den Schultern zum Marktplatz zu tragen und dort ebenfalls ins Feuer zu werfen.

Granattreffer in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs besorgten den Rest. Das Gebäude im Hof von Hauptstraße 40 wurde zerstört. Eine Gedenktafel am Vorderhaus erinnert daran. Die Weisweiler Arbeitsgemeinschaft des Geschichtsvereins hat sie angebracht.

Geschafft! Sechs Helfer (Franz Hirtz ist nicht mit auf dem Bild) lösten die Tafel mit den Zehn Geboten aus der Wand eines Privathauses und brachten sie zum jüdischen Friedhof in Weisweiler. Hier von links Peter Knörchen, Rolf Köhler, Alex Küpper, Wilfried Hirtz und Norbert Jansen. Foto: Franz Hirtz​

Nur ein Teil blieb übrig. In einem wissenschaftlichen Werk (Elfi Pracht: Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen) kann man es nachlesen: „Ein Schmuckelement der alten Synagoge ist heute noch vorhanden. Die Gebotstafeln fristeten jahrzehntelang ein verborgenes Dasein im Lagerraum eines Weisweiler Bürgers, bis dessen Sohn anlässlich der Errichtung eines Eigenheims einen neuen Verwendungszweck fand. Die Gebotstafeln sind im Flur des Neubaus in die Hauswand integriert worden.“

Die Rede ist da von Peter Knörchen. Sein Vater, Inhaber der Metzgerei Knörchen, Hauptstraße 40, hatte die Tafel beim Baggern im Schutt der einstigen Synagoge gefunden und unbeschädigt bergen können. In goldenen Lettern sind dort die zehn Gebote aus der Thora aufgezeichnet, auf Hebräisch. Von „Ich bin der Ewige“ bis „Du sollst nicht den Besitz deines Nächsten gelüsten“. Darunter der Titel: „Die Tafeln des Zeugnisses“.

Peter Knörchen muss sein erwähntes Eigenheim jetzt abreißen lassen. Schuld ist die Flut, das Inde-Hochwasser vom Juli 2021. Heizöl und andere Stoffe sind tief in die Betondecken des Hauses eingedrungen, das Gebäude ist nicht zu retten. Ein Neubau soll an gleicher Stelle errichtet werden.

Knörchen fragte den Weisweiler Lokalhistoriker Franz Hirtz: Könnt ihr die Tafel aus der Synagoge brauchen? Mit dem „ihr“ ist der Arbeitskreis Weisweiler des Eschweiler Geschichtsvereins gemeint. Einzige Bedingung: „Die muss in Weisweiler bleiben!“ Hirtz sagte sofort zu.