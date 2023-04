Explosion in Eschweiler : Die Kripo macht jetzt Jagd auf die Plünderer

Erst kam die Explosion, dann kamen die Plünderer: Drei Mietparteien aus dem zerstörten Haus in der Eschweiler Neustraße haben jetzt die Kripo eingeschaltet. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Erst verloren die Opfer der Explosion in Eschweiler ihr Zuhause, dann wurden aus den zerstörten Wohnungen Geld und Wertsachen entwendet. Jetzt fahndet die Polizei nach den Plünderern.

Es war eine Nachricht, die viele Menschen nur noch kopfschüttelnd und fassungslos zurückließ: Nach der schweren Explosion in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Neustraße, die am Donnerstagabend vorvoriger Woche die Eschweiler Innenstadt erschütterte, ist es in den zerstörten Wohnungen zu Plünderungen gekommen. Den Opfern des folgenreichen Brandanschlags, die teils noch um schwerstverletzte Angehörige bangen, waren Bargeld und möglicherweise auch Wertsachen gestohlen worden.

Nachdem unsere Zeitung am Wochenende darüber berichtet hatte, ermittelt mittlerweile auch die Kriminalpolizei wegen der Plünderungen. Denn inzwischen hat der Besitzer des betroffenen Hauses im Namen von drei seiner Mietparteien diesbezüglich Strafanzeigen erstattet, wie die Aachener Polizei auf Anfrage bestätigt.

Gegenüber unserer Zeitung hatten der Hausbesitzer und eine Mieterin in der vorigen Woche diesen schweren Verdacht geäußert und dabei auch auf Videos als mögliche Beweismittel verwiesen. So seien am Tag nach der Explosion bei einer ersten Begehung des Hauses Aufnahmen entstanden, die belegten, dass in einer Wohnung zu diesem Zeitpunkt noch alle Schränke und Schubladen geschlossen waren. Tags darauf habe die Mieterin dieser Wohnung festgestellt, dass alles aufgerissen und durchwühlt gewesen sei.

Die Frau gab außerdem an, sie habe festgestellt, dass aus dem Nachttisch ihrer Ehefrau, die noch mit schwersten Brandverletzungen in der Aachener Uniklinik im Koma liegt, 2700 Euro gestohlen worden seien. Außerdem seien aus einer Schreibtischschublade ungefähr 600 Euro in bar verschwunden. Nun gibt es in dem Haus offensichtlich weitere Betroffene, die Opfer von Plünderern geworden sind.