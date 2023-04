Jugendhilfe im Strafverfahren : „Die Jugendstrafe ist kein Allheilmittel“

Kommt es zu einer Anklage, werden die Verfahren gegen Jugendliche und junge Erwachsene auch vor dem Eschweiler Amtsgericht verhandelt. Foto: Patrick Nowicki

Eschweiler Treten Jugendliche strafrechtlich in Erscheinung, kommt Ludger Leister vom Jugendamt der Stadt Eschweiler ins Spiel. Er arbeitet in der Abteilung Jugendhilfe im Strafverfahren – ein Arbeitsbereich, der im Laufe der Jahre immer größer geworden ist.

Die Bandbreite der Taten ist vielfältig – sehr vielfältig. 31 Kategorien hat Ludger Leister aufgelistet. Sie reichen von Diebstahl über Verkehrsdelikte bis hin zu gefährlicher Körperverletzung. 351 Anklageschriften verfasste die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr. Tatverdächtig waren Jugendliche und Heranwachsende.

Stehen junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren unter Tatverdacht, kommen Ludger Leister und seine Kollegin Silvia Frings ins Spiel. Im Jugendamt der Stadt Eschweiler arbeiten sie in der sogenannten Jugendhilfe im Strafverfahren. Die Abteilung ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. „Ganz früher sind diese Fälle in der Abteilung allgemeine soziale Dienste bearbeitet worden“, blickt Jugendamtsleiter Michael Raida im Gespräch mit unserer Zeitung zurück. Das sei aufgrund der immer komplexeren Fälle jedoch nicht mehr möglich. Doch genau das bringe auch Vorteile mit sich. „Die Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten, haben natürlich eine ganz andere und sehr hohe Kompetenz“, ist Michael Raida überzeugt.

Ermittelt die Polizei gegen Jugendliche, also gegen 14- bis 17-Jährige, oder Heranwachsende, also 18- bis 20-Jährige, wird automatisch das Jugendamt informiert. Über die Jugendhilfe im Strafverfahren besteht für die Beschuldigten ein Beratungs- und Informationsangebot. „Wenn wir die Anklageschrift bekommen, ist es uns wichtig, die Jugendlichen auch kennenzulernen. Das Angebot findet aber auf freiwilliger Basis statt“, erklärt Ludger Leister. Im Rahmen eines solchen Treffens können die Mitarbeiter des Jugendamts herausfinden, wie mit dem Thema in der Familie umgegangen wird. „Wenn wir sehen, dass ein stabiles Elternhaus fehlt, besteht die Möglichkeit, einen Erziehungsbeistand zu installieren“, sagt Michael Raida und ergänzt: „Unser großes Ziel ist es, keinen Jugendlichen zu verlieren. Wir möchten, dass sie nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung treten.“

Die Teilnahme an Verhandlungen sind für Ludger Leister und seine Kollegin Silvia Frings verpflichtend. Sie erstellen nicht nur Gutachten für die Verhandlung, sondern überprüfen auch, inwiefern Jugendliche und Heranwachsende „strafrechtlich überhaupt verantwortlich sind“. Denn: „Auch bei 18- und 19-Jährigen müssen wir prüfen, ob vielleicht Entwicklungsverzögerungen bestehen. Dementsprechend anders fällt in solchen Fällen dann das Strafmaß aus“, sagt Leister.

Ob es überhaupt zu einer Anklage kommt, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ein Gerichtsverfahren ist schließlich nicht in allen Fällen eine Option. Vor allem dann nicht, wenn Jugendliche zum ersten Mal eine Straftat begangen haben. Dann besteht die Möglichkeit, ein sogenanntes Diversionsverfahren einzuleiten. „Ich erkläre den Jugendlichen dann immer, dass die Staatsanwaltschaft ihnen einen Deal anbietet. Darunter können sie sich eher etwas vorstellen“, sagt Ludger Leister. Michael Raida verwendet in diesem Zusammenhang gerne das Bild der gelben Karte. „Bei dieser Möglichkeit gibt es beispielsweise keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis. Dazu entscheidet sich die Staatsanwaltschaft bewusst, um den Jugendlichen die Zukunft nicht zu verbauen“, erklärt der Jugendamtsleiter.

Seit 2019 gibt es eine „Staatsanwältin für den Ort“, die die Eschweiler Fälle bearbeitet. Ein Vorteil, wie Ludger Leister berichtet. „Es ist gut, wenn eine Person die Zusammenhänge kennt und den Überblick hat.“ Der Austausch sei wichtig. Genauso wie Jugendstrafrichter, die Verständnis für Jugendliche hätten. „Der Erziehungsgedanke steht im Vordergrund. Das ist der große Unterschied zum Strafrecht“, macht Michael Raida deutlich.

Info Die Fallzahlen der vergangenen Jahre Die Fallzahlen beziehen sich in Eschweiler auf die Anklageschriften. Das bedeutet, dass auf einen Jugendlichen oder eine Jugendliche auch mehrere Anklageschriften kommen können. 2018 waren es 335 Anklageschriften, 2019 lag die Zahl bei 518. In dem Jahr sei die Clankriminalität besonders ausgeprägt gewesen, berichten Michael Raida und Ludger Leister. 2020 lag die Zahl der Anklageschriften bei 384, 2021 waren es 326. Im vergangenen Jahr waren es 351 Stück. Davon entfielen 268 auf männliche Jugendliche und 83 auf weibliche Jugendliche.

Jugendliche und Heranwachsende, die mehrfach kriminell in Erscheinung treten, müssen hingegen mit einer Anklage und einem anschließenden Gerichtsverfahren rechnen. Dieses findet für Jugendliche aus Eschweiler und Stolberg in erster Instanz am Eschweiler Amtsgericht statt. Ist das der Fall, informieren Leister und seine Kollegin die Betroffenen über den Ablauf des Verfahrens, bieten Beratungsgespräche an und arbeiten schriftliche Stellungnahmen und Gutachten für den Prozess aus. In der Hauptverhandlung unterstützen sie den jungen Menschen, beziehen Stellung zur Entwicklung und Persönlichkeit und machen Vorschläge zu möglichen Maßnahmen.

Ein Prozess kann unterschiedlich ausgehen. Das Verfahren kann eingestellt werden, oder der vermeintliche Täter erhält einen Freispruch. Wird ein Urteil gefällt, kann auch dieses unterschiedlich ausfallen. Zu den erzieherischen Maßnahmen gehört unter anderem gemeinnützige Arbeit, ein Täter-Opfer-Ausgleich oder eine Schadenwiedergutmachung.

Auch soziale Trainingskurse und Programme können eine Option sein. Die bietet die Stadt Eschweiler in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen in der Städteregion Aachen an. „Beim Eigentumsinformationsseminar lernen die Teilnehmer beispielsweise, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als Dinge zu klauen“, sagt Ludger Leister. „Wir haben viele Maßnahmen entwickelt, um erzieherisch einzuwirken und nicht strafend. Wir wollen, dass sich negatives Verhalten nicht verfestigt“, sagt Michael Raida.

Bei Verhandlungen gegen Jugendliche ist die Öffentlichkeit grundsätzlich ausgeschlossen – um gesellschaftliche Nachteile zu vermeiden. „Gerade in Orten wie Eschweiler, wo fast jeder jeden kennt, spricht sich so etwas oft sowieso schon schnell herum. Deshalb ist es wichtig, dass die Verhandlungen nicht öffentlich sind“, berichtet Ludger Leister. Er und seine Kollegin legen Wert darauf, dass es zwischen Täter und Opfer zu einem Austausch kommt und beide ihre Position darlegen können. Das könne unter anderem auch eine Auflage des Gerichts sein.

Info Kontakt zum Jugendamt Im Eschweiler Jugendamt kümmern sich Silvia Frings und Ludger Leister um den Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren. Sie sind erreichbar unter 02403/71485 und 02403/71283. Beide sitzen auch dem Jugendhilfeverein Fallschirm vor. Ziele des Vereins sind die Anregung, Förderung und Durchführung pädagogischer Maßnahmen für Jugendliche und Heranwachsende sowie Einzelfallhilfe für Erwachsene – basierend auf der Grundlage der Richtlinien des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und des Jugendgerichtsgesetzes. Der Zuständigkeitsbereich des Vereins umfasst Eschweiler und Stolberg. Finanziert wird er durch Spenden und Bußgelder. Weitere Infos erhalten Interessierte auf www.jugendhilfeverein-fallschirm.de.

Kleinere Delikte würden am Eschweiler Amtsgericht verhandelt. Das Jugendschöffengericht ist die zweite Instanz. Geht es um Tötungsdelikte oder Missbrauch, ist das Landgericht in Aachen zuständig. „In den Gesprächen mit den Jugendlichen fragen wir nicht nach den Tathergängen. Meist werden sie in diesen Verfahren auch anwaltlich vertreten“, weiß Leister.

Zu einem Arrest kann es übrigens kommen, auch wenn ein Diversionsverfahren eingeleitet wurde. „Nimmt ein Jugendlicher an den Maßnahmen teil, wird das Verfahren eingestellt. Macht er das nicht, wird Anklage erhoben. Gibt es ein Urteil, das nicht befolgt wird, besteht die Möglichkeit, einen Arrest von bis zu vier Wochen zu verhängen“, sagt Raida – der sogenannte Ungehorsamsarrest.

In einigen Fällen kann die Staatsanwaltschaft auch von vorne herein einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen. Wird der Täter verurteilt, treten stationäre Maßnahmen wie Arrest, eine Therapie oder Haft in Kraft. „Wir sehen, dass die Jugendstrafe kein Allheilmittel ist, weil es viele Wiederholungstäter gibt“, weiß Michael Raida zu berichten und fügt hinzu: „Die meisten erreichen wir aber mit den erzieherischen Maßnahmen.“

Sitzt ein Täter in Untersuchungshaft, wird er von Ludger Leister und seiner Kollegin in der Justizverzugsanstalt aufgesucht. „Wir kooperieren eng mit den Sozialarbeitern der JVA und setzen uns frühzeitig zusammen, um zu besprechen, was nach der Entlassung getan werden muss“, erklärt Leister.

Ludger Leister und Silvia Frings stehen zudem ehrenamtlich dem Jugendhilfeverein Fallschirm vor. „Es kommt vor, dass Gerichte die Täter zu einer Geldauflage an einen gemeinnützigen Verein verurteilen.“ Davon profitiere auch Fallschirm. „Wir geben das Geld an Jugendliche weiter, die hilfebedürftig sind. Über uns können sie auch Sozialstunden ableisten, und wir zahlen dann das Geld an die Geschädigten aus.“