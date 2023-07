Fußball-Stadtmeisterschaft : Im Eschweiler Waldstadion rollt die Kugel

Wilfried Pütz (l.) und Dominik Scholl haben im Waldstadion alles im Griff. Das Schild kann jetzt weg – der Rasen ist frisch saniert und wurde für die Stadtmeisterschaft geschont. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Der Bierwagen ist in der Waage, der Rasen frisch verlegt. Rhenania Eschweiler freut sich auf großes Fußballfest. Alle Partien im Überblick.

„Wir wollen wieder gewinnen“, sagt der Vorsitzende Reiner Gülpen. Nach dem ersten Coup in der Vereinsgeschichte bei der letztjährigen Auflage hat man bei Falke Bergrath offensichtlich Blut geleckt. Der Titelverteidiger eröffnet am heutigen Montag, 18.30 Uhr, die 32. Fußball-Stadtmeisterschaft auf dem Feld gegen die Hehlrather Sportfreunde.

Am Tag davor, High Noon, auf Pumpe: Die Vorbereitungen im Eschweiler Waldstadion sind quasi abgeschlossen. Ausrichter Rhenania Eschweiler stünde parat. „Die Zweite“ trifft sich zum Testspiel bei JSV Baesweiler. „Mr. Rhenania“, Urgestein Wilfried Pütz, ist auch schon da, verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und lässt die Jungs – leichtes Aufwärmtraining – den Bierwagen an seinen Standort bugsieren. „Mit dem Wagenheber in die Waagerechte bringen – und dann war es das im Prinzip“, so Pütz. Chefsache! Das erledigen der Geschäftsführer und Dominik Scholl vom Orga-Team selbst. Auch der Rasen ist „parat“ – frisch saniert und noch jungfräulich. Die Rhenania hat ihn extra für die Stadtmeisterschaft „liegen lassen“, er hat beim Anstoß Premiere.

Dass die Stadtmeisterschaf mal wieder einen Abstecher ins ehrwürdige Waldstadion macht, hat seinen Hintergrund: Die Rhenanen feiern das 110-Jährige, sind mithin der älteste eigenständige (nicht fusionierte) Club in der Indestadt. Die Stimmung ist gut auf Pumpe-Stich: Die Zweite ist frisch in die Kreisliga C aufgestiegen, die Erste hat nach dem Aufstieg in der Vorsaison die Kreisliga B gehalten.

Info Die Begegnungen in der Gruppe A Gruppe A:

Sportfreunde Hehlrath C3

Falke Bergrath (A, Titelverteidiger)

FV Eschweiler B

FC Eschweiler A Montag, 31. Juli:

18:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – Falke Bergrath

19:30 Uhr: FV Eschweiler – FC Eschweiler

20:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – FV Eschweiler Mittwoch, 2. August:

18:30 Uhr: Falke Bergrath – FC Eschweiler

19:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – FC Eschweiler

20:30 Uhr: Falke Bergrath – FV Eschweiler

Über die Rolle „guter Gastgeber“ wird man bei der Stadtmeisterschaft aber wohl eher nicht hinauskommen. Bei der Auslosung haben die Rhenanen eine „Todesgruppe“ erwischt – mit den A-Ligisten St. Jöris und Berger Preuß und Bezirksligist Rhenania Lohn. „Da müsste schon eine dicke Überraschung passieren“, so Pütz zur Aussicht, einen der beiden ersten Plätze in der Gruppenphase zu erhaschen und ins Halbfinale zu rutschen. Dreimal holte die Rhenania den Pott: 1997 (gegen die ESG), 2001 (gegen Fortuna Weisweiler) und 2003 (gegen Germania Dürwiß). 2016 hatte man die Hand dran, verlor das Finale aber gegen Weisweiler.

Auf dem Zettel muss man, natürlich, das klassenhöchste Team haben. Die Stimmung bei Bezirksligist Rhenania Lohn ist aber eher gedämpft. Was ausdrücklich nicht hausgemacht ist. „Am Sonntag, beim Testspiel in Dremmen, hatte ich Probleme elf Mann zusammenzubekommen“, so Trainer Frank Raspe, „aber wir werden schon eine Elf auf den Platz bringen.“ Nicht nur Urlaube und Verletzungen plagen das Personalgerüst – das trifft auf so gut wie jeden Club zwei Wochen vor dem Saisonstart zu. „Wir sind immer noch ein bisschen geschockt“, erzählt Raspe, was die neue Staffeleinteilung betrifft, bei der der Verband die Lohner plötzlich in Staffel 3 auflaufen lässt. Statt Derbys in der Region nun Spiele gegen Clubs aus Rhein-Eft und Euskirchen. Das hat den Club viele Spieler gekostet, die bereits zugesagt hatten, sich unter diesen Umständen aber anderes orientiert haben. Fünf Mann sind geblieben und im Rest des 19er-Kaders viele Perspektiv-Spieler. Die Entscheidung des Verbandes so kurz vor dem Meisterschaftsbetrieb hat nicht viel Zeit gelassen, auf dem Spielermarkt noch groß tätig zu werden. „Das schweißt aber auch zusammen“, sagt der Coach.

Info Die Begegnungen in der Gruppe B Gruppe B:

SV St. Jöris A

SC Berger Preuß A

Rhenania Eschweiler (B, Ausrichter)

Rhenania Lohn BL Dienstag, 1. August:

18:30 Uhr: SV St. Jöris – SC Berger Preuß

19:30 Uhr: Rhenania Eschweiler – Rhenania Lohn

20:30 Uhr: SV St. Jöris – Rhenania Eschweiler Donnerstag, 3. August:

18:30 Uhr: SC Berger Preuß – Rhenania Lohn

19:30 Uhr: SV St. Jöris – Rhenania Lohn

20:30 Uhr: SC Berger Preuß – Rhenania Eschweiler

Lohn könnte bei der Stadtmeisterschaft auf „Aller guten Dinge sind drei“ setzen. Bei den letzten beiden Auflagen standen die Rhenanen jeweils im Finale, zogen dabei aber jeweils den Kürzeren. Und: Das Waldstadion ist für sie ein gutes Pflaster. Vor zehn Jahren holten sie hier erstmals die Stadtkrone.

Das Gefühl kennen die Bergrather seit letztem Jahr nun also auch. Der Titelverteidiger hat schon beim jüngsten Blausteinsee-Cup eine gute Figur hinterlassen und das kleine Finale um Platz drei gegen den FC Eschweiler mit 3:0 gewonnen. „Von der Deutlichkeit war ich dann doch etwas überrascht“, so Falken-Trainer Torsten Hansen, „zumal der FCE massiv aufgerüstet hat.“ Unter anderem auch mit dem erfahrenen Torjäger Sven Nowak aus Lohn. „Klar will man als Titelverteidiger eine gute Rolle beim Turnier spielen, und die Endrunde sollten wir schon erreichen“, hat Hansen Platz eins oder zwei in der Gruppe A fest im Visier bei der Titelvergabe aber auch den FCE und die Lohner auf dem Zettel.