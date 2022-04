Mehr Fahrten : Die Euregiobahn pendelt ab Montag wieder öfter

Eschweiler/Stolberg Die Euregiobahn verkehrt ab Montag wieder im Halbstundentakt zwischen Langerwehe und dem Eschweiler Talbahnhof.

Auf der von der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer schwer getroffenen Eschweiler Talbahn kehrt ab Montag, dem 25. April, ein weiteres Stück Normalität zurück. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Eschweiler Talbahnhof und Langerwehe kann die Euregiobahn (RB 20) ab diesem Zeitpunkt wieder im ursprünglichen Halbstundentakt fahren. In Langerwehe besteht die Möglichkeit, auf die Züge der Linien RE 1 und RE 9 in Richtung Köln/Ruhrgebiet sowie nach Aachen umzusteigen.

Beim weiterhin notwendigen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Eschweiler Talbahnhof und Stolberg Hauptbahnhof werden die Busfahrzeiten des Zwischentaktes an die neue Situation angepasst. Um an beiden Endpunkten eine Umsteigezeit vom SEV auf den Zug beziehungsweise umgekehrt zwischen fünf und sieben Minuten zu haben, starten die SEV-Busse in Eschweiler Talbahnhof zur Minute 12 und in der Gegenrichtung zur Minute 33 in Stolberg Hbf.