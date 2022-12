Arbeiten auf der Jülicher Straße : Die Baustelle wandert weiter, der Unmut wächst

Die Bauarbeiten an der Jülicher Straße in Dürwiß sollen noch bis ins Frühjahr 2024 andauern. Foto: MHA/Najoua Taleb

Eschweiler Die Baumaßnahmen an der Jülicher Straße in Dürwiß laufen nun seit zehn Monaten. Und vor dem Frühjahr 2024 ist kein Ende in Sicht. Geschäftsinhaber beklagen den Rückgang von Laufkundschaft.