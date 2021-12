Kommentar zum verkaufsoffenen Sonntag : Die Autos müssen aus der Fußgängerzone verschwinden

Autos prägen das Bild in der Eschweiler Innenstadt. Foto: MHA/Sonja Essers

Meinung Eschweiler Nein, eine Auto-Show findet an diesem Wochenende nicht in der Innenstadt statt. Auch wenn zahlreiche parkende Fahrzeuge das vermuten lassen. Wenn Normalität in der Fußgängerzone Einzug halten soll, müssen auch die Autos verschwinden.