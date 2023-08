Jubiläum : Die automobile Weitsicht von Oma Christine

Hans-Josef Koch (vorn) und das Orga-Team freuen sich auf die Feier zum 50-Jährigen. Foto: Wolfgang Wynands​

Eschweiler Es ist ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 50 Jahren gibt es Auto-Koch in Eschweiler. Was aus einer Hufschmiede so alles werden kann.

Von Wolfgang Wynands

Der Amboss ist immer noch da. Heute ist er aber nur noch „Deko“. Er erinnert an die Anfänge von Auto-Koch. 1898 legte nämlich Franz Koch den Grundstein für das Familienunternehmen – mit einer Hufschmiede in Langweiler. Langweiler ist nicht mehr da – abgebaggert. Die Pferdefuhrwerke, die seinerzeit dort repariert wurden, sind auch verschwunden. Irgendwann kamen die Landmaschinen auf und Franz Kochs Sohn Johann sattelte den Betrieb von Pferd auf Traktor um. Toyota machte das ähnlich, baute zunächst Webstühle statt Automobile. Und die kamen dann vor 50 Jahren auch nach Eschweiler, genauer nach Kinzweiler, zur Familie Koch…

Die dritte Generation, Wilhelm (von allen nur Willi genannt) und Franz, siedelte 1968 zwangsweise – Rheinbraun stand mit den Baggern vor der Tür – von Lang- nach Kinzweiler um und „spendierte“ der Reparaturwerkstatt für Landmaschinen noch eine Tankstelle. „AVIA“ erinnert sich Hans-Josef Koch, der heute in vierter Generation zusammen mit seiner Schwester Annette Koch-Mingers das Autohaus führt. Jedenfalls – Franz schulte noch zum Kfz-Mechaniker um – standen eines Tages ein paar Japaner vor der Tür und suchten genau das, was die Familie Koch hatte: Reparaturen und Tankstelle. „Und unsere Oma hat dann unterschrieben“, lacht Hans-Josef Koch.

Die Oma war Christine Koch, die Mutter von Wilhelm und Franz. Das war 1973 und im Nachhinein muss man „Oma Koch“ Weitblick attestieren, denn Toyota war in Deutschland noch recht unbekannt, gleichwohl „die Japaner“ Anfang der 70er, die Hondas, Mazdas und Nissans, gerade dabei waren, den deutschen Markt „aufzurollen“. Die erste Ölkrise 1973 begünstigte den Trend: Die Japaner waren bestens ausgestattet, billig und auch noch sparsam im Verbrauch.

An die Kinzweiler Zeiten, die er größtenteils als Kind erlebte, erinnert sich Hans-Josef Koch gerne. „Besonders wenn wir Ausstellungen hatten – da waren alle auf den Beinen. Das war dann eher so etwas wie ein großes Dorffest.“ Es gab Kuchen für alle und „gekühlte Getränke“.

Selige automobile Zeiten damals. So selig, dass Wilhelm Koch 1982 die Abteilung Landmaschinen schloss und nur noch in Autos machte. Irgendwann wurde Kinzweiler dann einfach zu klein – und so feiert die Familie Koch am 13. September 2002 Neueröffnung im Hehlrather Feld, direkt an der L240 nach Alsdorf. M. Tanaka, damals Chef von Toyota Deutschland, kam seinerzeit höchstpersönlich vorbei, um den Grundstein für den Neubau zu legen. Vier Jahre zuvor hatte die Familie Koch auch eine Niederlassung in Jülich gegründet.

Der Ursprung: Johann Koch (l.,) in der Schmiede in Langweiler. Der Amboss steht noch heute im Autohaus. Foto: Koch​

2011 kam neben Toyota dann KIA als zweite Marke hinzu. Mit SEAT gab es kurzzeitig auch einen dritten Hersteller, „aber der passte irgendwie dann doch nicht zu unserer Philosophie“, so Hans-Josef Koch. „Stand jetzt wird es auch in Zukunft keine dritte Marke geben.“ Trotzdem wächst das Unternehmen. Neben dem Hauptsitz und der Niederlassung Jülich gibt’s Auto-Koch mittlerweile in Düren und jetzt auch in Heinsberg und Geilenkirchen, wo Auto-Koch das Autohaus Horst Himmels übernommen hat. Im Umkehrschluss sind das mittlerweile über 100 Beschäftigte an fünf Standorten.

Und was ist die Koch-Philosophie? Der Chef muss nicht lange überlegen: „Wir sind ein Familienbetrieb und das Familiäre übertragen wir auch auf unsere Kunden. Wir kennen sie alle noch mit Namen und nicht per Auftragsnummer.“ Das Familiäre schließt Vertrauen ein. „Mein Vater hat immer gesagt: ‚Jung, mit so einem Geschäft bist du der zweite Pfarrer im Dorf.‘“ Der Senior-Chef ist im letzten Jahr verstorben.

Es lief aber freilich nicht immer alles rund. „Fukushima“ ist da ein gutes Stichwort. Da gingen die Umsätze merklich zurück „und wir mussten Kunden erklären, dass die Autos tatsächlich nicht verstrahlt waren“, erinnert sich Hans-Josef Koch. Insbesondere auch der „Gaspedal-Skandal“ 2009/2010, der zu einem Massen-Rückruf von Millionen Toyotas in die Werkstätten führte, war dem Image der Marke nicht gerade zuträglich – für Koch damals auch mit ein Grund, mit KIA einen zweiten Hersteller ins Boot zu holen. 2013 wurde Toyota vom Vorwurf der fehlerhaften Gaspedale offiziell freigesprochen.

Das Autohaus Koch anno 1978 in Kinzweiler. Foto: Koch​

„Aber es geht immer irgendwie weiter, das hat schon Oma Christine immer gesagt – man darf sich nicht runterziehen lassen“, so Hans-Josef Koch. Familiär geht’s bei Koch auch weiter. Die eigenen Kinder haben sich zwar anders orientiert, „und das ist auch o.k. so“, sagt ihr Vater, aber mit dem Sohn von Schwester Annette, Patrick Koch-Mingers, mischt Nachwuchs bereits in der Geschäftsführung mit.