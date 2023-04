Umfangreiche Umgestaltung : „Der Eschweiler Skatepark wird überregional ein absolutes Highlight“

Der Skatepark in Eschweiler soll nach den Sommerferien umfangreich umgestaltet werden. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler Nach den Sommerferien soll die Umgestaltung des Geländes an der Inde beginnen. Nicht nur die Skatefläche wird erweitert, es sind auch neue Sportangebote vorgesehen.

Wenn die Verantwortlichen davon sprechen, dass es sich beim Skatepark in Eschweiler schon jetzt um einen Treffpunkt handelt, müssen sie dafür keine weiteren Belege anführen. Während des Gesprächs auf der angrenzenden Wiese tummeln sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, teilweise mit ihren Familien, auf dem Areal zwischen Inde und Indestraße. Doch dabei soll es nicht bleiben: „Der Skatepark wird überregional ein absolutes Highlight“, ist Michael Raida überzeugt.

Für diese Aussage braucht es allerdings doch ein paar Belege. Und die liefert der Jugendamtsleiter aus seiner Sicht gemeinsam mit Hedwig Assenmacher (Leitung der Abteilung Freiraum und Gründordnung), Sebastian Schotten (Abteilung Planung und Denkmalpflege) sowie Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) beim Ortstermin mit unserer Zeitung. „Für uns steht im Fokus, dass wir die Angebote für Kinder und Jugendliche erweitern wollen“, benennt Leonhardt das grundlegende Ziel.

Das erste konkrete Projekt in diesem Bereich sei nun die Erweiterung und Umgestaltung des Skateparks. Im Zentrum wird weiterhin die Skatefläche stehen, die deutlich vergrößert wird: von rund 525 auf etwa 930 Quadratmeter. „Die Skater waren am Entwicklungsprozess eng beteiligt, das war extrem hilfreich“, betont die Bürgermeisterin. Schließlich seien sie die Nutzer der Anlage, die über wichtige Fachkenntnisse verfügen und Anmerkungen eingebracht haben, die Nicht-Skatern in der Theorie niemals aufgefallen wären.

So hätten die Experten unter anderem darauf hingewiesen, dass manche Elemente zu steil, andere falsch platziert seien. „Bei der Konzeption der neuen Anlage haben wir diese Hinweise beachtet“, erläutert Leonhardt. Künftig wird es demnach nicht nur eine größere Fläche, sondern auch doppelt so viele Elemente geben. Eine weitere Neuerung: eine Sitzblockstufe am Rand der Asphaltfläche, die mit einer Metallleiste verstärkt wird und somit ebenfalls zum Skaten genutzt werden kann.

Das große Interesse an dem dreistufigen Beteiligungsverfahren, das im Juni 2021 gestartet worden war, heben alle Verwaltungsvertreter hervor. „Es war für mich die erste Beteiligung, die so gut angenommen wurde und bei der so viele gute Hinweise kamen“, lobt Hedwig Assenmacher. Die außergewöhnliche Teilnahme beziehe sich nicht nur auf die Gruppe der Skater, auch viele andere Jugendliche hätten sich mit der Zukunft der Fläche beschäftigt. „Bei mir in der Sprechstunde waren zwei Sechstklässler, die Gestaltungsbeispiele aus anderen Städten mitgebracht hatten. Das zeigt, dass sie sich wirklich mit ihrer Umgebung beschäftigen“, erzählt Nadine Leonhardt.

Ein weiterer Wunsch aus Gesprächen wie diesen sei der nach zusätzlichen Sportangeboten gewesen. Deshalb wird es abgesehen von der Skateanlage und der Kletterwand, die um einige Meter versetzt wird, demnächst eine sogenannte Calisthenics-Anlage geben. An dieser können verschiedene Übungen ausgeführt werden, bei denen in der Regel mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. „Im Kulturpark Weisweiler wird das von allen Altersstufen bereits sehr gut angenommen“, weiß Assenmacher.

Bestehen bleibt auch der Bolzplatz mit Basketballkörben im hinteren Bereich neben dem Parkplatz an der Agentur für Arbeit. Das Angebot abrunden sollen darüber hinaus zwei Streetballkörbe auf dem neu gestalteten und teilweise verlegten Weg durch das Gelände. „Dieser wird ein wenig anders geführt und soll als Aktionsfläche dienen“, erläutert Michael Raida.

Der Jugendamtsleiter weist außerdem darauf hin, dass Ruhezonen neben den sportlichen Möglichkeiten nicht zu kurz kommen: „Die große Picknickwiese bleibt bestehen, und es wird einen neuen Unterstand mit Sitzmöglichkeiten geben.“ Auch eine Rundbank um einen der Bäume ist geplant. Um mehr Platz für die Angebote zu schaffen, sind übrigens zwei Bäume verpflanzt worden. „Ein Spezialunternehmen hat die gesamten Wurzelballen ausgestochen und in ein passendes Loch einige Meter weiter eingesetzt“, erläutert Hedwig Assenmacher.

Alter und neuer Standort: Zur Vorbereitung auf die Umgestaltung sind zwei Bäume verpflanzt worden. Foto: MHA/Caroline Niehus

Diese Maßnahme ist bereits abgeschlossen, die eigentlichen Umbauarbeiten der gesamten Fläche folgen erst in ein paar Monaten. „Der Auftrag ist erteilt, aber die Herstellungszeit der Elemente für die Skateanlage beträgt etwa sechs Monate“, berichtet Sebastian Schotten. Aus diesem Grund werde der Baustart erst nach den Sommerferien erfolgen, um die Umgestaltung dann zügig und mit möglichst wenig Einschränkungen umsetzen zu können – voraussichtlich bis Jahresende. Die Kosten von rund 850.000 Euro werden zu 80 Prozent vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

„Hier wohnen sehr viele Kinder, in Eschweiler-West gibt es die größte Bebauungsdichte. Da nicht jedes Haus einen Garten hat und außerdem zahlreiche Schulen in der Umgebung liegen, ist der Standort ausgezeichnet. Außerdem ist er auch gut für alle erreichbar, die mit dem Fahrrad oder Bus aus anderen Stadtteilen kommen möchten“, zählt Nadine Leonhardt die aus ihrer Sicht vielen Vorteile auf.