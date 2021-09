Nach dem Hochwasser : Der Autofriedhof lichtet sich allmählich

Noch immer gibt es nach dem Hochwasser einige „Autoleichen“ in der Indestadt. In den nächsten Wochen möchte das Ordnungsamt die Halter darum bitten, die defekten Autos zu entsorgen bzw. abschleppen zu lassen. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler/Stolberg Nach der Flukatastrophe standen wochenlang verschlammte und oft völlig demolierte Fahrzeuge an Straßenrändern und in Grünanlagen in Eschweiler und Stolberg. Nun sollen auch die letzten „Autoleichen“ aus den Städten verschwinden.