Kommentar zur Neuausrichtung des EMF : Der Applaus ist gewiss

Meinung Eschweiler Das EMF soll künftig wieder bei freiem Eintritt, dafür aber wohl ohne die ganz großen Namen stattfinden. Ein nachvollziehbarer Schritt, findet unser Redakteur Wolfgang Wynands.

Das Eschweiler Music Festival muss sich nicht mehr beweisen. Der Veranstalter auch nicht. Seit mehr als 30 Jahren beglückt Max Krieger, beglückt das EMF in verschiedenen Formaten das Publikum und ist ein Aushängeschild der Stadt, die sonst eigentlich eher im Laridah-Takt tickt. Jetzt „öffnet“ sich das EMF wieder, aus dem Bezahl-Konzept sollen, in der Regel, wieder Freikonzerte werden. Ein nachvollziehbarer Schritt!

Die Medaille hat, wie üblich, zwei Seiten. Als Bezahl-Festival gibt’s die ganz großen Namen, die sonst Stadien füllen: Kool & the Gang, Status Quo, Mark Forster, Anastasia, zum Beispiel. Schön und gut, aber auch nur mit entsprechend großem Aufwand realisierbar. Tolle Musiker, tolle Musik – die Bundesliga zu Gast an der Inde. Muss man erst einmal nachmachen. Diese Idee durchzusetzen, war durchaus mit Klippen behaftet. Der Grundtenor in der Bevölkerung, als die Umstellung kam: Der Volksfest-Charakter ist weg.

Ein Argument, dem sich zu verschließen schwerfällt – wenn man zum Markt „pilgert“ und auf Sichtschutzzäune trifft. Jetzt also die Kehrtwende zurück zu Konzerten mit freiem Eintritt. Was das musikalisch bedeutet, bleibt abzuwarten. Es schließt Bundesliga nicht aus, sie wird aber eher schwerer realisierbar sein. Gleichwohl der schöne Platz und die heimelige, familiäre Atmosphäre im Schatten von St. Peter und Paul in der Vergangenheit schon so manchen Musiker und so manche Band aus dieser Gewichtsklasse dazu bewogen hat, hier einmal spielen zu wollen. Und überhaupt: Auch die 2. Liga kann ganz schön sein. Bei Alemannia Aachen träumt man beispielsweise von sowas, dabei ist man da noch nicht einmal drittklassig.