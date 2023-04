Kommentar zur privaten Pflege : Den Weg zueinander finden

In der Städteregion Aachen werden rund 70 Prozent der Pflegebedürftigen von Angehörigen betreut. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Meinung Eschweiler Wenn Betroffene – in diesem Fall privat Pflegende – über mangelnde Informationen klagen und Experten – in diesem Fall Pflegeberater – von vielen Angeboten sprechen, mangelt es an etwas anderem: der Vernetzung.

In der Geschichte von Monika und Stephan Schmitz und ihren pflegebedürftigen Müttern wird deutlich, dass es im Bereich der privaten Pflege vielfältige Herausforderungen gibt. Als Experte zeigt Stephan Löhmann allerdings auch auf, dass es unterschiedliche Beratungsangebote gibt. Es scheitert also grundsätzlich nicht an der fehlenden Hilfe.

Vielmehr mangelt es offenbar an der Vernetzung von Angebot und Nachfrage. Entsprechend müssten sich die offiziellen Stellen – seien es die Städteregion Aachen, die Pflegekassen oder weitere Institutionen – vor allem eine Frage stellen: Erreichen wir alle betroffenen Menschen?

Dazu ist eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit nötig. Auf Informationen zur Pflege und zu Beratungsangeboten müssen so viele Plattformen wie möglich aufmerksam machen. Das kann von Magazinen im Wartezimmer sämtlicher Ärzte über Radiowerbung bis hin zu Auftritten in den Sozialen Netzwerken reichen.