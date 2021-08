Bewohnerin eingeklemmt : Decke in Eschweiler Gebäude eingestürzt

Mehr als drei Stunden waren die Kräfte von Feuerwehr und THW in der Dienstagnacht im Einsatz, um die Frau aus den Trümmern zu befreien. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Eschweiler In Eschweiler ist am späten Dienstagabend eine Geschossdecke in einem Gebäude an der Grabenstraße eingesackt. Eine 67-jährige Bewohnerin wurde dabei eingeklemmt. Über die Ursache wird noch gemutmaßt.