Bewohnerin gerettet : Decke in Eschweiler eingestürzt – Kriminalpolizei ermittelt

Am Vormittag wurde die Kreuzung in der Eschweiler Innenstadt gesperrt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Update Eschweiler In Eschweiler ist am späten Dienstagabend eine Geschossdecke in einem Gebäude an der Grabenstraße eingesackt. Eine 67-jährige Bewohnerin wurde dabei eingeklemmt. Die statischen Untersuchungen laufen.