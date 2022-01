Warten auf die Proklamation : „Das wird unsere letzte Session“

Mussten ihre Session coronabedingt stoppen: Achim Schuster (links) und Stefan Biermann. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Die Prinzenproklamation hätte in Eschweiler ursprünglich am 22. Januar stattgefunden. Doch Corona machte Stefan Biermann und Achim Schuster wieder einen Strich durch die Rechnung. Wie fühlt sich ein weiteres Jahr in Wartestellung an?