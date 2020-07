Kostenpflichtiger Inhalt: Primus-Kino-Center öffnet : Das Publikum hat ein Mitspracherecht

Pächter Ulrich Luber möchte am Sonntagabend entscheiden, in welcher Regelmäßigkeit das Primus-Kino-Center ab dem 30. Juli Besucher empfängt. Foto: ZVA/Caroline Niehus

Eschweiler Das Primus-Kino-Center an der Marienstraße öffnet seine Pforten am Donnerstag wieder. Und so kommen nicht nur Filmliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch jene, die das Gefühl vermisst haben, ins Kino zu gehen. Doch es könnte nur eine Erlösung auf Zeit sein für die Cineasten der Indestadt.