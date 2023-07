Vermeintlicher Blindgänger in Eschweiler : Das Ergebnis der Bombensuche wird erst für Donnerstag erwartet

Auf dem Areal des Berufskollegs Eschweiler suchen Experten am Mittwoch nach einem vermeintlichen Blindgänger. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Update Eschweiler Die Kampfmittelexperten konnten am Mittwochmittag weder bestätigen noch ausräumen, ob sich auf dem Areal des Berufskollegs in Eschweiler ein Blindgänger befindet. Mit einem Ergebnis und möglichen Evakuierungsmaßnahmen wird nun frühestens am Donnerstag gerechnet.

Kurz vor 12.30 Uhr und somit genau im vorher abgesteckten Zeitrahmen konnte die Stadt Eschweiler einen Sachstand zur Bombensuche durchgeben. Dieser erbrachte jedoch nicht die erhoffte Klarheit darüber, ob sich auf dem Areal des Berufskollegs an der August-Thyssen-Straße in Eschweiler tatsächlich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Stattdessen sollen am Nachmittag weitere Bohrungen durchgeführt werden. Eine Evakuierung im Fall eines Bombenfundes würde dann frühestens am Donnerstag erfolgen, wie Kristina Lamka von der Stadt Eschweiler auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte.

Hintergrund der Verzögerung ist nach Angaben der Stadt die Bodenbeschaffenheit vor Ort, die verhindert hat, dass die Experten am Vormittag alle notwendigen Bohrungen durchführen konnten. Ab dem Mittwochnachmittag soll daher zusätzlich ein „schweres Bohrgerät“ zum Einsatz kommen. „In Folge dessen kann mit einem entsprechenden Ergebnis erst frühestens am Donnerstag gerechnet werden“, kündigte Lamka an.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse, dem Mitarbeiter von Stadt und Städteregion Aachen angehören und der bereits am Mittwochmorgen zusammengekommen war, werde die Vorbereitungen für die am Donnerstag geplante Untersuchung und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen treffen.

Dass auf dem Gelände an der August-Thyssen-Straße ein Blindgänger sein könnte, hatte sich im Zuge der Sanierung des städteregionalen Berufskollegs ergeben, wo derzeit die Schäden der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 beseitigt werden. Die Probebohrung nach der vermeintlichen Weltkriegsbombe wurde bewusst in die Sommerferien verlegt, damit sich möglichst wenig Personen auf dem Gelände des Berufskollegs aufhalten, wie die Städteregion im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung erklärt hatte.

Die Stadt Eschweiler will fortlaufend über den Fortgang der Ergebnisse über Facebook (https://www.facebook.com/StadtEschweiler), Instagram (https://www.instagram.com/stadt.eschweiler), und die städtische Internetseite (https://www.eschweiler.de) informieren.

