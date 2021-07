Reparaturen in Eschweiler und Stolberg : Damit der Strom wieder fließen kann

Reparaturen in Eschweiler und Stolberg

Da läuft nichts mehr: Beschädigte und freigelegte Leitungen in der Stolberger Innenstadt. Foto: dpa/Marius Becker

Eschweiler/Stolberg Mit Hochdruck arbeiten die Versorger derzeit daran, die vom Hochwasser betroffenen Menschen wieder mit Strom zu versorgen. Im Fokus stehen dabei Eschweiler und Stolberg. Was die Betroffenen wissen müssen.

Die gute Nachricht: Ein Großteil der regionalen Stromversorgung konnte wiederhergestellt werden. Die lokalen Unterversorgungen sind wieder am Netz. Nun muss allerdings überprüft werden, ob der Strom auch vor Ort in den Haushalten ankommen kann, ob also die Hausanschlüsse noch intakt sind.