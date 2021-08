Feuer am Markt : Dachgeschosswohnung brennt komplett aus

Hier war nichts mehr zu retten: Die Dachgeschosswohnung des Hauses am Markt in Eschweiler brannte komplett aus. Foto: Feuerwehr Eschweiler/Stefan Preuß

Eschweiler In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr Eschweiler zu einem Brand am Markt ausrücken. Dort stand eine Dachgeschosswohnung lichterloh in Flammen.