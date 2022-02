Corona: Situation in Eschweiler Kitas prekär

Kita-Personal ächzt : Corona, die Flut und der Fachkräftemangel

In den Kindertagesstätten in Eschweiler fällt immer wieder Personal wegen Corona-Infektionen oder Quarantäneanordnungen aus (Symbolbild). Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Eschweiler Die Omikron-Variante verschärft die ohnehin angespannte Situation in den Kindertagesstätten in Eschweiler. Alle Verantwortlichen sind sich einig: Es muss sich etwas ändern.

Die Lage in den Kindertagesstätten in Eschweiler ist prekär. Fachkräfte fehlen seit Jahren, jetzt kam die Omikron-Variante des Coronavirus hinzu. „In allen Einrichtungen haben wir positive Fälle“, sagt Edith Platau, die Pädagogische Leiterin der Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler (BKJ). Die BKJ ist der größte Kita-Träger der Stadt. Sie betreibt 16 Kindertagesstätten mit insgesamt etwa 1000 Kindern und beschäftigt 300 Mitarbeitende.

Von diesen hätten im Zeitraum von Januar 2022 bis Anfang Februar 40 wegen einer Corona-Infektion nicht arbeiten können, bilanziert Platau. Hinzu kämen Ausfälle wegen Quarantäne oder anderer Erkrankungen. Im selben Zeitraum sind demnach insgesamt 280 Kinder ausgefallen, der größte Teil davon ebenfalls wegen einer Infektion, schätzt Platau.

Mit Stand 1. Februar waren nach Angaben von Olaf Tümmeler, der die städtische Fachdienststelle Kinder- und Jugendförderung/Kindergartenangelegenheiten leitet, trägerübergreifend von den 36 Kindertagesstätten in Eschweiler 28 regulär geöffnet. Drei hätten vollständig geschlossen werden müssen, drei nur im Notbetrieb öffnen können. Hinzu kämen zwei Kitas, in denen jeweils eine Gruppe schließen musste. „Die Lage ist sehr dynamisch“, erläutert Tümmeler. So seien am 17. Februar keine Einrichtungen mehr vollständig geschlossen gewesen, dafür hätten in sechs aber Notgruppen eingerichtet werden müssen.

Bevor die Omikron-Variante grassierte, hatte die BKJ nie eine Gruppe schließen müssen. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Timur Bozkir, der der BKJ seit Oktober 2021 vorsteht. „Wir unternehmen schon sehr viel, damit wir einerseits neue Mitarbeiter akquirieren und andererseits diejenigen, die für uns arbeiten, halten können.“ Dieses Personalmanagement habe dazu geführt, dass die BKJ den Fachkräftemangel in den Griff bekommen hatte. Die Pandemie und ihre jüngste hochansteckende Virusmutation habe die aber ohnehin angespannte Situation massiv verschärft. Hinzu komme die Flut, die insgesamt sechs Einrichtungen in Eschweiler getroffen hat.

Edith Platau, Pädagogische Leiterin des BKJ, Olaf Tümmeler, Leiter der Fachdienststelle Kinder- und Jugendförderung/Kindergartenangelegenheiten (Mitte) und Timur Bozkir, Vorstand des BKJ, sind mit Blick auf die gegenwärtige Situation in den Kindertagesstätten in Eschweiler besorgt. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

„Die gegenwärtige Situation bringt uns an den Rand unserer Kapazitäten“, sagt Edith Platau. Geballte Krankmeldungen seien mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden. „Unsere erste Aufgabe ist es, den Betrieb aufrechtzuerhalten.“ Damit das funktioniert, müssten teilweise Mitarbeitende an anderen Stellen einspringen, „aus dem Frei geholt werden“ und Stunden aufstocken. Das gelinge oft, aber mittlerweile nicht mehr immer. „Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem wir nicht in irgendeiner Form reagieren müssen“, betont Bozkir.

Eltern müssten informiert, Essensbestellungen storniert oder verändert werden. „Der Druck ist enorm.“ Dasselbe gelte für die Mehrkosten, die wegen Hygienemaßnahmen und Stundenaufstockungen entstanden seien. Der Umgang mit steigenden Infektionszahlen und das ständige Kitten von Engpässen haben ihren Preis. „Derzeit bleibt einiges auf der Strecke, vor allem im pädagogischen Bereich. Das darf nicht so weitergehen“, sagt Platau.

Ähnliches berichtet Elena Seimetz, die den Fachbereich Kitas der AWO-Kisa leitet. Die Arbeiterwolfahrt (AWO) betreibt fünf Kitas in Eschweiler und eine in Stolberg. „Wir haben es bislang geschafft, die Personalausfälle gut aufzufangen. Ich bezweifle aber, dass wir das halten können“, sagt sie. „Wir benötigen mehr Fachkräfte.“

Dazu müssten Ausbildungsplätze ausgebaut oder die Einsatzmöglichkeiten von pädagogischen Ergänzungskräften stark erweitert werden. Kurzfristig könnten Hilfskräfte wie die sogenannten Alltagshelfer, die im Rahmen eines Corona-Hilfsprogramms des Landes geworben werden, dem Fachpersonal organisatorische und kleinere Arbeiten abnehmen. „In unserer Einrichtung ist eine Alltagshelferin beschäftigt. Das ist eine enorme Entlastung“, weiß Saskia Tümmler, die die Kindertagesstätte Schatzkiste in der Eschweiler Gartenstraße leitet. Von ihr als Leiterin wie auch von ihren Mitarbeitenden sei in diesen Zeiten eine hohe Flexibilität gefragt. „Nichts ist mehr planbar.“

Die Politik müsse nun kreativ sein, findet derweil Timur Bozkir. So könnte Fachkräften aus anderen Bereichen ermöglicht werden, in Kindertagesstätten zu arbeiten. „Das könnte zumindest fürs Erste eine Entlastung bringen.“ Für eine langfristige Lösung des Fachkräfteproblems sei eine Offensive notwendig. „Wir müssen mehr Lehrkräfte ausbilden, die wiederum schnellstmöglich Erzieherinnen und Erzieher ausbilden können“, fordert er. Auch finanzielle Anreize kann sich der BKJ-Vorstand vorstellen. Laut dem 2021 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichten Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschulen fehlen in Nordrhein-Westfalen bis 2030 mindestens 10.000 Fachkräfte.

Dieser Mangel ist laut Olaf Tümmeler auch in der Arbeitsgemeinschaft Kindertagesbetreuung in Eschweiler regelmäßig Thema. Vertreterinnen und Vertreter aller neun Kita-Träger, Elternvertreter, Kindertagespflegepersonen und verschiedene Mitarbeiter des Jugendamtes aus den einzelnen Fachbereichen sprächen hier regelmäßig über gemeinsame Inhalte. „Wir waren wegen der Pandemie schon verstärkt im Austausch, das Hochwasser hat die gegenseitige Unterstützung noch einmal verstärkt.“