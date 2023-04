Abkochempfehlung : Wieder Colibakterien in Stolberger und Eschweiler Trinkwasser

Wieder Colibakterien in Stolberger und Eschweiler Trinkwasser

Wegen Colibakterien soll gegenwärtig das Trinkwasser in Teilen von Eschweiler und Stolberg abgekocht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eschweiler/Stolberg Colibakterien in Proben: In Teilen von Eschweiler und Stolberg soll erneut Trinkwasser abgekocht werden.

Weil in einer Probe geringe Mengen Colibakterien entdeckt worden sind, gilt ab sofort erneut ein Abkochgebot für das Trinkwasser in Teilen der Städte Eschweiler und Stolberg .

Die krankmachenden Bakterien waren am Montag an einer Probeentnahmestelle des Verteilnetzes der Trinkwasseraufbereitungsanlage Binsfeldhammer in Stolberg festgestellt worden, wie der Energieversorger Enwor mitteilte.