Case-Manager des Kommunalen Integrationszentrums : Zuverlässige Begleiter auf dem Weg der Integration

Beratung und Koordination liegen beim Team des Kommunalen Integrationszentrums der Städteregion Aachen. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler/Städteregion Case-Manager beraten Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen und nach Deutschland kommen. Aus einer Beraterin Ende 2021 sind mittlerweile 15 geworden – Tendenz steigend. Ein Besuch im Kommunalen Integrationszentrum der Städteregion Aachen.

„Die Anliegen, mit denen die Menschen zu uns kommen, sind genauso vielfältig wie sie selbst“, sagt Marlene Kretz. Sie arbeitet als sogenannte Case-Managerin für das Kommunale Integrationszentrum der Städteregion Aachen. Einer ihrer Einsatzorte ist das Eschweiler Rathaus. Dort berät sie Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und in Deutschland Fuß fassen möchten.

„Es gibt die unterschiedlichsten Fälle“, berichtet Marlene Kretz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Zu mir kommen Menschen, die schon seit einigen Jahren in Deutschland sind, deren Aufenthaltstitel eine Duldung ist und die in einer Unterkunft leben. Sie können keinen Sprachkurs besuchen und bekommen keine Arbeit“, sagt sie und ergänzt: „Ihr Leben hat sich zu einem wahren Vakuum entwickelt. Und wir versuchen, dieses aufzulösen, ihnen bei der Integration zu helfen und ihnen Teilhabe zu ermöglichen.“

Das sei jedoch nur eins von vielen Beispielen, erklärt die Case-Managerin und schiebt ein weiteres hinterher: „Es kommen auch Familien mit kleinen Kindern, die einen Kita-Platz suchen oder Wohnraum. Das ist nach der Flut vor allem in Eschweiler und Stolberg ein großes Problem.“ Auch die Teilnahme an Sprachkursen stehe immer wieder im Fokus. „Es ist ein bunter Blumenstrauß an Themen“, resümiert Marlene Kretz.

Das sogenannte Case-Management ist ein Baustein des Programms „Kommunales Integrationsmanagement“. „Wir sind im Oktober 2021 mitten in der Corona-Pandemie mit einer Case-Managerin gestartet“, blickt Silke Peters, stellvertretende Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, zurück. Mittlerweile arbeiten in der Städteregion 15 Case-Manager – sechs davon sind bei der Behörde angestellt, die anderen bei freien Trägern – Nummer 16 nimmt im Oktober die Arbeit auf.

„Für uns war der Start eine große Herausforderung“, beschreibt Silke Peters die Anfänge. „Nach dem Hochwasser im Juli 2021 mussten wir unsere Anlaufstelle an der Steinstraße in Eschweiler verlassen.“ Seitdem ist das Kommunale Integrationszentrum der Städteregion in den Aachen-Arkaden zu finden. „In wenigen Monaten haben wir das neue Programm umgesetzt. Ende Februar 2022 begann dann der Krieg in der Ukraine. Damit hat das Thema Integration noch einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen.“

Info Beratung zu verschiedenen Themen Das Case-Management unterstützt bei folgenden Themen: Orientierung in Deutschland, Schul- und Kitaplatz, Sprache, Bildung und Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeitaktivitäten, finanzielle Angelegenheiten. Die Beratungen finden in Arabisch, Russisch, Georgisch, Bosnisch, Türkisch, Französisch, Englisch und Deutsch statt. Für weitere Sprachen können Sprachmittler und Dolmetscher hinzugezogen werden. Termine können vereinbart werden unter Tel. 0241/51984622 oder per E-Mail an kim-casemanagement@staedteregion-aachen.de. Weitere Infos erhalten Interessierte auch auf der Homepage unter www.staedteregion-aachen.de/kim.

Das Programm, das vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird, umfasst drei Bausteine: die Koordination (dafür sind bei der Städteregion drei Personen zuständig), die Arbeit an der Basis – also das Beratungsangebot der Case-Manager – und zusätzliche Stellen in der Ausländerbehörde. „Es findet eine starke überbehördliche Zusammenarbeit statt. Das hat man aus den Jahren 2015 und 2016 gelernt, und das ist ein großer Vorteil des Programms“, nennt Silke Peters einen positiven Aspekt. „Es ist unabdingbar, dass wir auch in den Kommunen eine Art Management haben. Schließlich geht es um die strukturelle Begleitung der Menschen – von der Einreise bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie Fuß gefasst haben“, sagt Peters.

Durch die Verzahnung von Beratung und Koordination sollen beispielsweise Versorgungslücken schneller erkannt und bearbeitet werden. Dabei spielen auch die Kommunen und freien Träger eine wichtige Rolle. Sie seien entsprechend eingebunden – beispielsweise in Form einer Lenkungsgruppe, die regelmäßig zusammenkommt. „In den Beratungen vor Ort erkennen wir, ob es sich um einen Einzelfall oder ein Problem handelt, das viele Menschen betrifft. Diese Rückkopplung können wir in die Lenkungsgruppe geben. Und diese kann entsprechend reagieren. Schließlich sitzen dort diejenigen, die Entscheidungen treffen können“, macht Marlene Kretz deutlich.

Unter anderem im Eschweiler Rathaus wird eine Beratung des Kommunalen Integrationszentrums angeboten. Foto: ZVA/Caroline Niehus

Ein weiterer Vorteil des Programms sei, dass „der Mensch als Ganzes“ gesehen werde. „Das deutsche Behördensystem kann sehr irritierend sein. Deshalb ist eine gute Vernetzung das A und O“, sagt Silke Peters. „Aber wir sind auch keine Zauberfeen“, betont Marlene Kretz.

Die Beratung wird in verschiedenen Sprachen angeboten (siehe Infobox). „Wir sind ein multiprofessionell aufgestelltes Team, das bereits viele Sprachen abdeckt“, erklärt Silke Peters. Das Angebot werde sehr gut angenommen, sind sich die beiden Frauen einig. „Am Anfang gab es sehr viele Erstgespräche, in denen es um Orientierung ging. Mittlerweile ist die Beratung meist längerfristig“, berichtet Peters.