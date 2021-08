Claudia Moll : „Ich habe mir in meinem Leben alles hart erarbeiten müssen“

Claudia Moll (SPD) will bei der Bundestagswahl am 26. September ihr Direktmandat im Altkreis Aachen verteidigen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Städteregion Dank Landeslistenplatz 8 hat Claudia Moll beste Chancen, am 26. September erneut in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Die SPD-Kandidatin aus Eschweiler will sich darauf aber nicht verlassen und peilt das Direktmandat im Altkreis Aachen an.