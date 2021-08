Bundestagswahl : Wie läuft die Wahl im Hochwassergebiet?

Ungewohnte Wege nach der Flutkatastrophe: Teils stehen übliche Wahllokale bei der Bundestagswahl nicht zur Verfügung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Eschweiler/Stolberg Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Können Eschweiler und Stolberger trotz Hochwasser wie gewohnt wählen? Was ist mit Briefwählern, die aktuell nicht an der gewohnten Adresse wohnen? Ein Überblick.