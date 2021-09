Bundestagswahl : Linke-Kandidat Koch: „Wir wollen die Armut in Deutschland abschaffen“

Tritt im Altkreis Aachen als Bundestagskandidat der Linken an: Johannes Koch aus Eschweiler. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Bislang war Johannes Koch politisch kaum in Erscheinung getreten. Doch das hat sich in den vergangenen Wochen geändert. Der 64-jährige Eschweiler tritt bei der Bundestagswahl für die Linke im Altkreis Aachen an.