Feuer in Obdachlosenunterkunft gelegt : Brandstifter muss in die Psychiatrie

Das Schwurgericht urteilte, dass Gerhard R. nicht schuldfähig war. Er wird nun in einer Psychiatrie behandelt (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Aachen/Eschweiler Gerhard R. hatte im Oktober 2020 einen Brand in einem Eschweiler Obdachlosenheim, in dem er selbst wohnte, verursacht. Das Schwurgericht sprach ihn nun vom Vorwurf des versuchten Mordes frei, er sei nicht zurechnungsfähig. Stattdessen wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen.