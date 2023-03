Menschenleben in Gefahr : Brand nach Explosion in Eschweiler

Foto: AZ/Christian Ebener 6 Bilder Großer Einsatz der Feuerwehr nach heftiger Explosion in Eschweiler

Update Eschweiler In der Neustraße in Eschweiler ist es am Abend zu einer schweren Explosion in einem Haus gekommen. Der Bereich ist momentan komplett abgesperrt.

Eine Explosion hat am Abend die Innenstadt von Eschweiler erschüttert. Gegen 21.15 Uhr war es in einem Haus in der Neustraße zu einer Explosion gekommen, durch die auch angrenzende Häuser beschädigt worden sind. Das betroffene Haus steht in Flammen.

Aktuell werden Anwohner evakuiert, die Feuerwehr ist mit einem Leiterwagen im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist wohl austretendes Gas für die Explosion verantwortlich gewesen. Mehrere Personen wurden verletzt, über die Schwere der Verletzungen ist aktuell noch nichts bekannt.

Der Bereich in der Innenstadt von Eschweiler wird aktuell großräumig abgesperrt.

