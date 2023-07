Blindgänger am Berufskolleg Eschweiler : Experten wollen heute Klarheit schaffen zur Weltkriegsbombe

Vermeintlicher Blindgänger in Eschweiler : Ergebnis der Bombensuche wird nun erst am Donnerstag erwartet Die Kampfmittelexperten konnten am Mittwoch weder bestätigen noch ausräumen, ob sich auf dem Areal des Berufskollegs in Eschweiler ein Blindgänger befindet. Mit einem Ergebnis wird nun frühestens am Donnerstag gerechnet.