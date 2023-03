Kultauto : Boah ey – ein echtes Filmauto!

Sascha Kosciankowsky und ein Wagen aus dem Film „Manta, Manta“ aus dem Jahr 1991. Der 44-Jährige sammelt Filmautos. Dieser ist absolut unverkäuflich. Foto: MHA/Tobias Röber

Eschweiler Sascha Kosciankowsky nennt ein besonderes Auto sein Eigen: Einen Original-Manta aus dem Film „Manta, Manta“ von 1991. Der bringt ihm zum Kinostart von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ derzeit viel Aufmerksamkeit.

Wir schreiben das Jahr 1991. Der zwölfjährige Sascha Kosciankowsky geht zum ersten Mal alleine ins Kino, also ohne seine Eltern. Die Wahl fällt auf den Film „Manta, Manta“. Da er sich schon als Kind für Autos interessiert, ahnt er vielleicht schon da, dass er etliche Jahre später beruflich „in Autos macht“. Er ahnt aber wohl kaum, dass er eines Tages einen Originalwagen aus eben jenem Film sein Eigen nennt. Und dass dieser ihm in diesen Tagen eine ordentliche Portion Aufmerksamkeit beschert. Der Grund: „Manta, Manta – Zwoter Teil“ läuft in den Kinos.

Kosciankowsky pustet einmal kurz durch. „Es kommen sehr viele Anfragen derzeit“, sagt der 44-jährige Wahl-Eschweiler, der mit seiner Firma Sky Automobile vor einigen Jahren von Würselen in die Indestadt zog. TV-Anstalten, Radiosender und sonstige Medien – sie alle interessieren sich urplötzlich für den Manta, dessen Geschichte und seinen Besitzer.

Der 44-Jährige absolviert einst eine Ausbildung zum Bürokaufmann – passenderweise in einem Autohaus. Dort bleibt er einige Jahre und macht sich dann mit seiner Firma Sky Automobile selbstständig. Dort handelt er vor allem mit besonderen Oldtimern. So besaß er einst einen Ford Mustang, der am ersten Produktionstag vom Band lief. Sein Hobby ist das Sammeln von Filmautos und Wagen, die prominente Vorbesitzer hatten. Diese verkauft er dann nach einer Weile weiter. Um es vorwegzunehmen: Der Wagen aus „Manta, Manta“ ist unverkäuflich. Auch wenn manchmal „unmoralische Angebote“ auf seinem Tisch landen.

Von K.I.T.T. bis zum Pokémon-Bus

In all den Jahren stehen etliche prominente Gefährte in den Hallen von Sky Automobile. Etwa ein Original-K.I.T.T. aus der Serie „Knight Rider“ (mit David Hasselhoff). Auch ein Taxi aus „Die Bourne Identität“ (mit Matt Damon), ein Wagen aus „Monuments Men“ (mit George Clooney), ein Promotionvan zum Kinostart des Films „A-Team“ und ein Trabi aus „Go Trabi Go“. Nicht zu vergessen ein Stuntfahrzeug von Evil Knievel und ein Pokémon-Promotionbus des japanischen Konzerns Nintendo.

Derzeit steht ein Wagen auf seinem Hof, der einst Roger Whittaker gehörte. Nicolas Cage, Tony Marshall, Jogi Löw, Rudi Völler, Sylvester Stallone – auch von diesen Prominenten besaß er kurzzeitig Autos.

Originale Unterschriften von Til Schweiger und Tina Ruland zieren das auffällige Gefährt. Foto: MHA/Tobias Röber

Und wie kommt man an solche Wagen? „Netzwerk“, erklärt Kosciankowsky. Das hat er sich über Jahre aufgebaut und profitiert immer wieder davon. Erhält Kosciankowsky einen Tipp, recherchiert er gründlich. Er sichtet Dokumente, führt Gespräche, prüft Fahrgestellnummern. Dabei erleidet er auch schon mal Rückschläge. Vor ein paar Jahren erhält er den Tipp, ein Batman-Auto kaufen zu können. aber nur, wenn er den weiteren Bestand des Händlers übernimmt – etwa einen fliegenden Teppich und eine fahrende Telefonzelle. Kosciankowsky schlägt zu. Teppich, Telefonzelle & Co. treffen auch wie verabredet ein, der Besitzer und das Batman-Auto tauchen jedoch unter.

Der nächste Promiwagen ist bereits im Anflug. Am Karfreitag übernimmt Kosciankowsky ein Auto von Sänger Mickie Krause. Die Übergabe findet ganz klassisch am Ballermann statt.

Ein Fan aus Iowa

Zurück zu den Anfragen, die bei Kosciankowsky eintrudeln. Vor vielen Jahren steht plötzlich ein „Knight-Rider“-Fan aus Iowa, USA, bei ihm vor der Türe und will das Auto K.I.T.T. einmal sehen. Er möchte den Wagen sogar kaufen, Kosciankowsky sagt jedoch ab. Das Haus der Geschichte in Bonn fragt ebenfalls an. Dorthin verleiht der Wahl-Eschweiler den Wagen vor ein paar Jahren für eine Weile.

Erst vor wenigen Tagen klingelt das Telefon und ein Herr am anderen Ende der Leitung hat eine Idee: Kosciankowsky möge ihn doch bitte mit dem Original-Manta abholen und zum Kino fahren, um den Film zu sehen. Eine andere Anfrage erreicht den 44-Jährigen aus rund 600 Kilometern Entfernung. Ob er denn mit dem Wagen zu einem Manta-Treffen kommen könne. Der Lohn: Er brauche keinen Eintritt zu zahlen.

Kurzum: Viele Anfragen lehnt Sascha Kosciankowsky ab. Muss er auch, schließlich sind Filmautos sein Hobby und nicht sein Beruf. Wobei er nicht nur Autos verkauft. Auf „Kabel 1“ war er in der 1. Staffel der Serie „Aufpoliert und abkassiert“ an der Seite von Panagiota Petridou zu sehen.

Manta-Witze Kult in den 90er Jahren Sagt der eine Manta-Fahrer zu einem Kollegen: Ich hab mir gestern einen Duden gekauft. Sagt der andere: Und schon eingebaut?

Der kürzeste Manta-Witz: Steht ein Manta vor der Uni. Was geht einem Manta-Fahrer durch den Kopf, wenn er mit 180 km/h gegen eine Mauer fährt? Der Heckspoiler. Warum werden Manta-Fahrer nur montags beerdigt? Da haben die Friseusen frei. 16 Manta-Fahrer lungern vor dem Kino herum und warten. Warum? Weil sie auf zwei weitere warten. Der Film ist erst ab 18.

Den Hype rund um den neuen Film und sein Auto hat er so nicht kommen sehen. Vielleicht habe die Generation von damals Sehnsucht nach der damaligen Zeit. Er selbst kann das gut verstehen, fährt er selbst doch privat häufiger einen Mazda MX5 (mit klappbaren Scheinwerfern).

Sascha Kosciankowsky ist schon gespannt, wie ihm „Manta, Manta – Zwoter Teil“ gefällt. Am Freitagabend schaut er ihn sich an. In der Doppelausführung. Im Kino läuft erst Teil eins, dann Teil zwei.

Am Sonntag, 2. April, 11 bis 18 Uhr, steht sein Wagen vor dem Haupteingang des Dürener Kinos Lumen. Dort können Fans ihn besichtigen und Fotos machen.