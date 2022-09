Umfangreiche Suche : Fehlalarm löst Großeinsatz am Blausteinsee aus

Feuerwehr, Polizei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten zeitweise unter Hochdruck nach einem Vermissten, den es offenbar nie gab. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Eschweiler Ein Zeuge will beobachtet haben, dass ein Surfer im Eschweiler Blausteinsee in Not geraten ist und löst damit einen Großeinsatz aus. Doch den Vermissten hat es offenbar nie gegeben.

Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehrkräfte, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Polizei am späten Samstagabend am und im Blausteinsee in Eschweiler nach einem in Not geratenen Surfer gesucht. Gefunden haben sie ihn nicht, offenbar gab es nie einen Notfall.

Gegen 19.30 Uhr hatte ein Zeuge laut Feuerwehr den Großeinsatz ausgelöst. Er alarmierte die Kräfte, weil er beobachtet hätte, dass ein Surfer auf dem Wasser in Not geraten sei. Seinen Angaben zufolge eilte dem Surfer ein Stand-up-Paddler zu Hilfe. Weiter habe er dann gesehen, wie der Stand-up-Paddler ans Ufer gepaddelt sei, den Surfer habe er nicht mehr gesehen.

„Nach umfangreicher Suche gibt es keine Hinweise darauf, dass am Blausteinsee ein Surfer in Not geraten ist“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Demnach konnte lediglich der Stand-up-Paddler unverletzt angetroffen werden. Dieser will von einem Surfer nichts gewusst haben.

Deshalb beendeten die ausgerückten Kräfte gegen 23.05 Uhr ihren Einsatz. Zeitweise waren 50 Feuerwehrleute vor Ort, Boote suchten das Wasser ab, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem See und auch die Drohneneinheit der Feuerwehr wurde hinzugerufen.

