Radverkehr in der Fußgängerzone : Bisher liegen keine Ergebnisse vor

Die Eschweiler CDU hat nun beantragt, Englerth- und Neustraße auch nach dem Verkehrsversuch für den Radverkehr zu öffnen. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler Die Eschweiler CDU hat beantragt, dass die Neu- und Englerthstraße dauerhaft für den Radverkehr geöffnet werden sollen. Ein entsprechender Verkehrsversuch läuft seit Anfang August. Es gibt nur ein Problem: Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor.

Es ist ein Thema, das bereits seit einigen Jahren aufkommt: das Radfahren in der Fußgängerzone. Als das Eschweiler Citymanagement im vergangenen Jahr einen neuen Vorstand wählte und sich die Vorsitzende Bettina Thelen und ihre Mitstreiter den Parteien vorstellten, sei dieses Thema immer wieder an den Verein herangetragen worden, berichtete Thelen bereits Ende Juli auf Nachfrage.

Bislang war das Radfahren in der Innenstadt nur zu bestimmten Uhrzeiten erlaubt. Das rief bei dem einen oder anderen Indestädter Unverständnis hervor. Anfang August startete ein Verkehrsversuch. Bei diesem wurden nicht nur die Ladezeiten ausgeweitet, sondern die Fußgängerzone wurde auch für den Radverkehr geöffnet.

Nichts geändert

Eigentlich sollte nach drei Monaten Bilanz gezogen werden. Doch daraus wurde nichts. „Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnte noch keine abschließende Bewertung erfolgen“, teilte die Eschweiler Verwaltung Anfang November mit. Der Versuch wurde bis Ende des Jahres verlängert. An dem Stand von Anfang November habe sich auch heute – knapp einen Monat später – nichts geändert, erklärt Heinz Peter Wiesen vom Citymanagement auf Nachfrage. „Es gibt bislang nichts Auswertbares.“

Das liege nicht nur daran, dass das Ordnungsamt derzeit coronabedingt keine entsprechenden Kontrollen durchführen könne. Auch das Citymanagement habe in den vergangenen Monaten kaum Rückmeldungen erhalten, sagt Wiesen.

In beide Richtungen befahrbar

Obwohl die Ergebnisse bislang noch nicht vorliegen, hat die CDU – in Zusammenarbeit mit der ADFC-Ortsgruppe Eschweiler/Stolberg – nun beantragt, die Neu- und Englerthstraße dauerhaft für den Radverkehr zu öffnen. Auf diesen beiden Straßen seien „relativ wenig Fußgänger unterwegs“, beide Straßen seien breit, und Fußgänger und Radfahrer könnten die Straßen „gefahrarm“ nutzen, heißt es in dem Antrag. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollte in der Mitte der Straße allerdings eine Markierung mit zwei bis drei Radpiktogrammen pro Straße aufgebracht werden, um Fußgänger und Radfahrer besser voneinander zu trennen.

„Fußgänger bummeln meistens an den Geschäften, Radfahrer durchqueren die Straße“, heißt es in dem Antrag. Außerdem soll beachtet werden, dass die Neustraße Teil des Radnetzes „Grünroute“ ist. Die CDU beantragt zudem, dass die Straßen in beide Richtungen befahrbar sein sollen.

Bei der Grabenstraße ist die Partei anderer Meinung. Dort sei die Öffnung für den Radverkehr nur in den verkehrsarmen Zeiten und in den Ladezeiten sinnvoll. Denn: „Die Grabenstraße ist eine sehr belebte Haupteinkaufsstraße. Hier ist das Radfahren nur mit extrem viel Rücksichtnahme und äußerst langsam möglich“, führt die CDU an.