Bündelungsgymnasium : Bezirksregierung macht beim „Städti“ in Eschweiler eine Rolle rückwärts

Das Städtische Gymnasium in Eschweiler sollte zum kommenden Schuljahr Bündelungsgymnasium werden – wird es nun aber doch nicht, weil die Bezirksregierung ihre Entscheidung revidiert hat. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, zum neuen Schuljahr sollte das „Städti“ in Eschweiler Bündelungsgymnasium werden. Doch daraus wird nichts – was für Verärgerung und Unverständnis sorgt.

Der Startschuss war für den Beginn des nächsten Schuljahres geplant. Ab dem 7. August sollte das „Städti“ in Eschweiler für drei Jahre zum Bündelungsgymnasium werden und damit für bestimmte Schülergruppen den Übergang von G8 zu G9 ermöglichen. Als zweites Gymnasium hatte die Bezirksregierung das Einhard-Gymnasium in Aachen ausgewählt. Dieses kann seine Vorbereitungen auf das Angebot wie geplant fortsetzen. In Eschweiler aber gibt es eine wesentliche Änderung: „Wir sollen nun doch kein Bündelungsgymnasium werden“, bestätigt Winfried Grunewald auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Nachvollziehen kann der Schulleiter, das räumt er offen ein, die Entscheidung der Kölner Behörde nicht. Und auch die Art der Kommunikation stößt bei ihm auf wenig Verständnis. Per Mail und Telefonat sei ihm mitgeteilt worden, dass die Bezirksregierung von ihrem ursprünglichen Plan Abstand nehmen wolle. Offenbar aber nicht wegen möglicherweise nicht ausreichender Zahlen.

„Uns lagen bereits 23 Anmeldungen von insgesamt drei Realschulen vor. Und zusammen mit den Wechseln, die wir von den Gymnasien erwarteten, hätten wir wahrscheinlich am Ende fast 50 potenzielle Wiederholer gehabt. Damit wäre die Mindestzahl von 42 deutlich überschritten worden“, berichtet Grunewald von dem seit Monaten laufenden, nun aber abrupt beendeten Verfahren.

Seinen Hinweisen habe die Bezirksregierung zu seiner Überraschung entgegengehalten, dass nicht alle potenziellen Sitzenbleiber am Ende auch wiederholen würden. „Und selbst wenn die untere Grenze von 42 erreicht oder knapp überschritten würde, könnten die betroffenen Schüler auf die umliegenden Gesamtschulen verteilt werden, weil diese in der Oberstufe noch über ausreichende Kapazitäten verfügten“, berichtet Winfried Grunewald – frei formuliert – von den Argumenten der Bezirksregierung. „Und wer unbedingt zu einem Gymnasium wolle, könne sich ja am Einhard-Gymnasium anmelden.“ Was Grunewald allein schon wegen der damit verbundenen Distanzen und Fahrtzeiten für sehr unwahrscheinlich hält.

Sorgen bereitet dem Eschweiler Schulleiter nach eigener Aussage auch die Gleichsetzung der Oberstufen an Gymnasien und Gesamtschulen. „Diese Sichtweise kann ich auf jeden Fall nicht teilen“, betont er und stellt fest: „Da fragt man sich natürlich, wie es um den Wert der gymnasialen Oberstufe bestellt ist.“

Schulleiter Winfried Grunewald kann die Entscheidung der Bezirksregierung nicht nachvollziehen und ärgert sich über die nunmehr vergebliche Vorbereitung auf die Zeit als Bündelungsgymnasium. Foto: Michael Grobusch

Unabhängig davon sei die Verärgerung aber auch deshalb groß, weil er und sein Kollegium viel Zeit und Arbeit in das Projekt investiert hätten – vergeblich, wie man jetzt wisse. „Das hätte man sich dann auch früher überlegen können“, findet Grunewald. „Denn dass in den Oberstufen der Gesamtschulen noch Plätze frei sind, ist nun wirklich keine neue Erkenntnis.“

Am Städtischen Gymnasium wird nun der „normale Betrieb“ weitergehen. Mit dem vorhandenen, knapp 60-köpfigen Lehrpersonal. Eine personelle Aufstockung, wie sie sich Winfried Grunewald im Zuge der Aufgabenerweiterung erhofft hatte, gibt es folgerichtig nicht. Derweil wird das Einhard-Gymnasium das einzige Bündelungsgymnasium in der gesamten Städteregion Aachen sein.

Das Modell war in Nordrhein-Westfalen geschaffen worden, um einen zunächst offenbar nicht berücksichtigten Nebeneffekt beim Übergang von G8 zu G9 und somit bei der Rückkehr zum Abitur in 13 Jahren zu kompensieren. Ab dem Schuljahr 2023/24 fehlt für drei Jahre ein Oberstufenjahrgang. In Zeiten von G8 begann die dreijährige Oberstufe in der Jahrgangsstufe 10 und gliederte sich in die Einführungsstufe (EF) und die zweijährige Qualifizierungsphase (Q1 und Q2). Die Umstellung auf G9 begann mit dem Schuljahr 2019/2020 in den Jahrgängen 5 und 6 des Gymnasiums. Im Schuljahr 2023/24 gibt es wegen G9 nun erstmals wieder eine Klasse 10 in der Sekundarstufe I – und damit keinen Start in die Oberstufe.

Info Die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen Die Stadt Eschweiler hat auf Anfrage unserer Zeitung die aktualisierten Anmeldezahlen für die fünften Klassen an den weiterführenden Schulen übermittelt. Demnach liegen an der Gesamtschule Waldschule für das Schuljahr 2023/24 aktuell 135 Anmeldungen vor (Schuljahr 2022/23: 106). Die Realschule Patternhof, die aufgrund der Flutschäden derzeit noch in Würselen untergebracht ist und im Sommer nach Eschweiler zurückkehren soll, kommt auf 102 Anmeldungen (136). 105 Einschreibungen für Klasse 5 gab es am Städtischen Gymnasium (85), 112 an der Bischöflichen Liebfrauenschule (94). Angaben zur Adam-Ries-Hauptschule kann die Stadt nach Aussage von Pressesprecher René Costantini derzeit noch nicht machen. Die Verwaltung gehe aber davon aus, dass zwei fünfte Klassen gebildet werden können.