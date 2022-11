Kiosk überfallen : Bewaffneter Raub in Eschweiler

Einsatz an der Lindenallee in Eschweiler: Die Polizei sucht einen 20 bis 25 Jahre alten Mann, der dort am Donnerstagmorgen einen Kiosk überfallen hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eschweiler Mit einer gezückten Schusswaffe hat ein unbekannter Mann am Donnerstag einen Kiosk in Eschweiler überfallen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Inhaberin eines Kiosks in der Lindenallee in Eschweiler ist am Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 7 Uhr betrat nach Angaben der Polizei ein Mann den Kiosk und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld aus der Kasse. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Berliner Ring.