Kostenpflichtiger Inhalt: „One hundred and eightyyyyyyyyyyyy“ : Berni Galinski spielt mit den Grenzlandpiraten in der Darts-Bundesliga

Berni im "Berni's": Seit August gibt es die Kneipe an der Englerthstraße. Foto: ZVA/Tobias Röber

Eschweiler Noch bis zum 1. Januar läuft die Darts-WM in London. In Eschweiler wird auch fleißig Darts gespielt. Die Grenzlandpiraten etwa haben es bis in die Bundesliga geschafft. Wir haben die Heimspielstätte besucht.