Kommentar zum offenen Brief an Innenminister Reul : Beim Thema Sicherheit sollte man sich nicht auf andere verlassen

Mehr Polizeipräsenz und eine rund um die Uhr besetzte Wache: Das fordern die Eschweiler Sozialdemokraten von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Foto: MHA/Caroline Niehus

Meinung Eschweiler Das Thema Sicherheit kann gar nicht oft genug aufgegriffen werden. Dennoch sollten sich Politik und Verwaltung nicht auf übergeordnete Stellen verlassen.

Es ist ein guter Vorstoß, den die Eschweiler Sozialdemokraten nun in Sachen Sicherheit gemacht haben. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass eigentlich eine andere Partei dieses Thema in der Vergangenheit immer wieder vorangetrieben hat. Seit 2020 hat die BASIS drei Mal versucht, ihre Vorschläge in die Ratssitzungen einzubringen. Hätte die Politik sich darauf eingelassen, hätte man vielleicht schon ein Stück weiter sein können. Doch Mutmaßungen darüber anzustellen, was gewesen wäre wenn, sind an dieser Stelle nicht angebracht.

Was man aber sagen muss: Das Thema Sicherheit kann gar nicht oft genug aufgegriffen und vorangetrieben werden. Auch wenn die Zahlen der Kriminalitätsstatistik in einigen Punkten eine andere Sprache sprechen: Wenn Menschen sich in ihrer eigenen Stadt nicht sicher fühlen, muss gehandelt werden. Und zwar dringend!

Eine gemeinsame Wache von Polizei und Ordnungsamt sowie die verstärkte Präsenz in der Innenstadt können ein guter Anfang sein. Wer nachhaltige Wege gehen möchte, sollte allerdings auch andere Optionen in Betracht ziehen. Städtebauliche Kriminalprävention lautet an dieser Stelle das Stichwort.

Orte werden sicherer, wenn sie entsprechend beleuchtet, bepflanzt und belebt sind – und genau das kann man von der Eschweiler Innenstadt nun wirklich nicht sagen. Funktionierende Laternen und einsehbare Bereiche könnten positive Auswirkungen auf das eigene Sicherheitsempfinden haben. Das sind Maßnahmen, die auf kommunaler Ebene entschieden und umgesetzt werden können. Und: Die Bürger könnten ebenfalls eingebunden werden und kundtun, an welchen Orten sich aus ihrer Sicht dringend etwas ändern sollte.