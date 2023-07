Eschweiler Music Festival : Ballermann ballert auf dem Eschweiler Marktplatz

Eschweiler Tag drei beim Eschweiler Music Festival. Und die Ausschläge sprengten die Stimmungsskala: Das Olé-Festival auf Stippvisite in der „kleinen“ Indestadt.

Statt vor 15.000 in Dortmund oder im Gladbacher Hockeypark vor an die 3000 Besucher auf dem Marktplatz. Seit Wochen ausverkauft! Olé, olé, olé! Jenice, Norman Langen (der Würselener war mit einem herausragenden Auftritt von der Dramaturgie her leider viel zu früh an der Reihe), Sonja Liebing, Carolina, DJ Olde, Anna Maria Zimmermann, Specktakel, Frenzy, Julian Sommer und zum Abschluss Mia Julia gaben dem Volk, was es wollte: Party zum Quadrat.