Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen baut neu : Babor investiert bis zu 60 Millionen

Der Entwurf soll ab Mitte 2022 in Eschweiler zur Realität werden: Der Aachener Kosmetikkonzern Babor baut im Industriegebiet Am Grachtweg neu. Foto: Babor

Eschweiler Der Aachener Kosmetikkonzern Babor will noch dieses Jahr in Eschweiler mit dem Bau eines „hochmodernen Logistikzentrums“ und von Produktionshallen beginnen. 450 Mitarbeiter sollen Am Grachtweg beschäftigt werden. In dem Industriegebiet ist noch ein Platz frei.