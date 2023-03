Teilsperrung der Kreuzung : Autofahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Aldenhovener und Dürwisser Straße in Eschweiler wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt. Foto: Arno Korf

Eschweiler Bei einem Unfall an der Kreuzung Aldenhovener und Dürwisser Straße in Eschweiler ist am Donnerstagmorgen eine Person verletzt worden.

Um 7.48 Uhr kam es am Donnerstagmorgen zu dem Unfall an der Ecke Aldenhovener und Dürwisser Straße in Eschweiler. Dabei wurde ein Fahrer verletzt und musste ins örtliche Krankenhaus gebracht werden.

Da bei dem Zusammenstoß Betriebsmittel ausgelaufen waren, streute die Feuerwehr diese ab. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung zum Teil gesperrt.

(se)