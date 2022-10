Vollsperrung aufgehoben : Autofahrer schleudert in Brückengeländer auf der Wardener Straße

Autofahrer schleudert in Brückengeländer auf der Wardener Straße

Ein Auto ist in das Geländer auf der Brücke der Wardener Straße über die Rue de Wattrelos gefahren. Foto: Polizei Aachen

Update Eschweiler Auf der Wardener Straße in Eschweiler hat sich ein Unfall ereignet. Die Vollsperrung in Höhe der Brücke über die Rue de Wattrelos ist mittlerweiler aufgehoben. Außerdem gibt es nun weitere Informationen zum Vorfall.

Auf der Wardener Straße in Eschweiler hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall auf der Brücke über die Rue de Wattrelos ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Alleinunfall, bei dem ein Mann aus Eschweiler gegen das Brückengeländer gefahren ist. Gegen 11 Uhr sei er aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und in das Geländer gekracht, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.