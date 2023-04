Arbeiten an der L11 : Aufhebung der Vollsperrung bei Neu-Lohn ist absehbar

Die L11 bei Neu-Lohn wird zurzeit unter Vollsperrung saniert. In der kommenden Woche soll die Straße wieder freigegeben werden. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler Die Bauarbeiten an der L11 bei Neu-Lohn/Fronhoven laufen zurzeit unter Vollsperrung. Das soll allerdings nicht mehr lange zu weiten Umwegen führen – die Sanierung liegt im Zeitplan.

Wer dieser Tage im Eschweiler Norden unterwegs ist, wird feststellen, dass sich in den vergangenen Wochen einiges getan hat: Die Baustellenfahrzeuge sind bis an den Kreisverkehr Am Hagelkreuz herangerückt – gleichbedeutend mit dem näher rückenden Ende der Arbeiten an der L11 bei Neu-Lohn/Fronhoven. „Wir sind voll im Plan und werden die Straße in der kommenden Woche freigeben“, kommentiert dann auch Torsten Gaber zufrieden den Fortschritt.

Der Pressesprecher des zuständigen Landesbetriebs Straßenbau NRW spricht nur von Restarbeiten, die auf der L11 noch erledigt werden müssen. Der erste und zweite Bauabschnitt seien so weit fertiggestellt, im dritten fehlen noch Markierungen sowie Verkehrsinseln, die aufgeklebt werden müssen. „Das sollte aber in den kommenden Tagen passieren“, zeigt sich Gaber zuversichtlich.

Der einzige Faktor, der dem Plan noch in die Quere kommen könne, sei das Wetter. „Bei starkem Regen können wir natürlich keine Farbe auftragen“, stellt Gaber fest, fügt aber direkt hinzu: „Eigentlich sind die Aussichten ja in Ordnung.“ Entsprechend sollte dem bereits vor Beginn der Arbeiten formulierten Ziel, die Straße nach den Osterferien wieder freizugeben, nichts im Weg stehen. Der Pressesprecher geht von Mitte der kommenden Woche aus.

Einen ähnlich reibungslosen Ablauf erhofft er sich von den noch ausstehenden Arbeiten am südlichen Kreisverkehr. Diese finden am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen statt. „Ich gehe davon aus, dass es dort keine Probleme geben wird und die Maßnahme ohne Verzögerung zu Ende gebracht werden kann“, sagt Gaber.

Die Aseag muss in der Zeit, in der der Kreisverkehr Hagelkreuz gesperrt ist, ihre Linienführung anpassen, da die Busse dort nicht mehr wenden können. „Die Fahrten mit dem Ziel Zum Hagelkreuz enden dann schon an der Haltestelle Dürwiß Friedhof und setzen auch dort wieder ein“, berichtet Sprecher Paul Heesel.