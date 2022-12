Baustelle an der Bahnüberführung : Anwohner der Heisterner Straße beklagen mangelnde Informationen

Die Bahnüberführung an der Heisterner Straße soll erneuert werden. Anwohner fühlen sich nicht informiert und kritisieren die geplante Umleitung. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler Wenn die Bahnüberführung an der Heisterner Straße neu gebaut wird, geht das mit Einschränkungen für die Anwohner einher. Die kritisieren vor allem fehlende Informationen, fordern aber auch eine Änderung bei der geplanten Umleitung.

Eine Menschentraube steht bereits am Buswendeplatz an der Heisterner Straße in Nothberg, obwohl es bis zum Termin mit unserer Zeitung noch einige Minuten dauert. Nach und nach kommen noch mehr Menschen hinzu. Und als es um 14 Uhr dann losgeht, haben sich mehr als 30 Anwohner versammelt. Sie alle sind aus einem Grund gekommen: Unzufriedenheit mit der geplanten Baustelle an der Bahnüberführung.

Die Vorwürfe in Richtung der Deutschen Bahn, der Stadt Eschweiler und auch der Aseag sind vielfältig, aber eine Gemeinsamkeit weisen sie immer auf: den Wunsch nach besserer Kommunikation. „Wir haben absolut keine Informationen, wir wissen eigentlich gar nichts“, sagt Frank Michels, der das Treffen initiiert und organisiert hatte. Er bemängelt die Untätigkeit der Stadt genauso wie die ausbleibende Antwort auf die Frage, wo die Aseag während der Bauarbeiten eine Ersatzhaltestelle für die Anwohner der Heisterner Straße einrichten wird.

Für Unsicherheit sorgt zudem der sichtbare Beginn der Vorarbeiten: Neben der Bahnüberführung wird zurzeit die Baustelleneinrichtungsfläche erstellt. „Es würde mich nicht wundern, wenn die Sperrung der Durchfahrt plötzlich doch früher erfolgen würde“, sagt Michels. Dafür gibt es allerdings bisher keine Belege, noch Ende November hatte eine Bahnsprecherin davon gesprochen, dass das bestehende Bauwerk im Sommer 2023 zurückgebaut werden soll.

Dass Einschränkungen mit den Bauarbeiten verbunden sind, ist hingegen völlig klar. Auch den Anwohnern, die diese Tatsache an sich auch nicht kritisieren. Wohl aber die Tatsache, dass sie nach aktuellem Stand künftig über Heistern fahren müssen, um in die Innenstadt und zur Autobahn zu gelangen. „Für ein berufstätiges Paar, das an 22 Arbeitstagen im Monat zur Arbeitsstelle fahren muss und darüber hinaus vielleicht ab und zu in der Freizeit irgendwo hinfahren möchte, bedeutet das monatlich rund 1000 Kilometer zusätzlich“, rechnet Petra Engelhardt vor.

Claudia Kettner sieht ein weiteres Problem: Sie hat zwei Kinder, von denen eins zum Kindergarten und eins zur Schule geht. „Ich fahre mindestens zwei Mal pro Tag durch die Überführung, eher häufiger“, stellt sie fest und gibt zu bedenken, dass in dieser Rechnung keine Kinderarztbesuche und Freizeitaktivitäten berücksichtigt sind. Sie schlägt nochmals vor, die Wirtschaftswege für die Zeit der Baustelle zu ertüchtigen.

Die Schar der Anwohner nickt zustimmend, und es kommt die Anregung, zwei Wirtschaftswege im Einbahnstraßensystem nutzbar zu machen, um die Anbindung der oberen Heisterner Straße weiterhin zu gewährleisten – auch für den Rettungsdienst, der auch immer wieder als Argument genannt wird. Schließlich könne mit der langen Umleitung nicht gewährleistet werden, dass Krankenwagen und Feuerwehr in der vorgeschriebenen Zeit von zwölf Minuten am Notfallort eintreffen.

Vorschlag zu offiziellem Treffen

Nach einem regen Austausch meldet sich Dietmar Krauthausen zu Wort. Der SPD-Fraktionsvorsitzende aus Weisweiler hat sich die Argumente, Sorgen und Vorschläge der Anwohner angehört und daraus einen Schluss gezogen: „Im Rahmen der schwierigen Situation müssen wir gemeinsam Lösungen finden. Deshalb regen wir ein Treffen mit allen Beteiligten an.“ Mit „wir“ meint Krauthausen sich selbst und seinen Genossen Rainer Greven, der den Wahlbezirk Nothberg als Ratsmitglied vertritt.