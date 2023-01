Beginn des Badebetriebs : Am Montag startet in Dürwiß mitten im Januar die „Freibad“-Saison

Die Traglufthalle im Freibad Dürwiß öffnet am Montag erstmals für Badegäste. Foto: MHA/Najoua Taleb

Eschweiler Endlich wieder drinnen schwimmen in Eschweiler: Rund anderthalb Jahre nach der Flut und der Zerstörung des Hallenbads eröffnet nun die Traglufthalle im Freibad Dürwiß. Somit ist das Baden dort auch bei Wind und Wetter möglich. Freier Eintritt zum Start.

Im Januar ins Freibad? Das ist ab Montag, 9. Januar, ab 10 Uhr in Dürwiß möglich. Angst vor einem Kälteschock müssen potenzielle Badegäste dabei nicht haben, denn das Freibad wird im Winter künftig von einer sogenannten Traglufthalle überspannt, die in der kalten Jahreszeit das Baden ermöglicht.

Mehr als 2000 Quadratmeter deckt die Konstruktion ab, die sowohl das große als auch das kleine Becken des Schwimmbads vorübergehend in ein Hallenbad mit einer Lufttemperatur von 30 Grad verwandelt. Das Stichwort lautet dabei Überdruck, denn damit wird eine maßangefertigte Plane in ein Stahlseilkonstrukt gedrückt. Durch Tunnel und Schleusen erreichen die Besucher zudem Sanitäranlagen und Umkleiden. Insgesamt fasst die Traglufthalle bis zu 200 Badegäste.

Nötig gemacht hat diese außergewöhnliche Überdachung das Hochwasser im Juli 2021. Seitdem ist das Hallenbad an der Jahnstraße unbenutzbar, der Abriss steht an. Für die Eschweiler war das Schwimmen vor Ort nur noch zur Freibadsaison möglich – gerade für die Schulkinder der Stadt ein großes Manko. Deshalb startete die Verwaltung im Oktober 2021 mit einer Machbarkeitsstudie in das Projekt Traglufthalle.

Die ersten Aufbauarbeiten im Freibad Dürwiß folgten im Anschluss an die vergangene Freibadsaison im Herbst 2022. Am 25. November hat eine Berliner Firma, die die Halle hergestellt hat und nun an die Stadt Eschweiler vermietet, die Traglufthalle erstmals aufgeblasen. In den kommenden fünf Jahren, so der Plan, soll das Dach jeweils von Oktober bis April stehen. Ende April bauen die Verantwortlichen es dann wieder ab, was ungefähr zwei Wochen dauern soll, wie Stadtsprecher René Costantini erklärt. Im Sommer verschwindet die Traglufthalle in einem Container, damit die „echte“ Freibadsaison starten kann.

Info Öffnungszeiten der Traglufthalle Diese Öffnungszeiten gelten für die Traglufthalle im Freibad Dürwiß ab dem 10. Januar: Montag: 8 bis 18 Uhr; Dienstag und Donnerstag: 6 bis 18 Uhr; Mittwoch und Freitag: 6 bis 20 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8 bis 15 Uhr. Montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr und von 18 bis 21 Uhr wird die Halle von den städtischen Schulen beziehungsweise von Vereinen genutzt. Hierfür werden Bahnen sowohl im Nichtschwimmer als auch im Schwimmerbecken abgetrennt.

In den vergangenen anderthalb Monaten seit dem ersten Aufbau wurden die Becken, die Umkleidekabinen und die Aufenthaltsbereiche gereinigt und desinfiziert, das Wasser in den Becken aufbereitet und diverse Bodenarbeiten ausgeführt. „Nach den Bauarbeiten musste außerdem der Eingangsbereich instand gesetzt werden“, berichtet der Stadtsprecher. Pünktlich zur geplanten Eröffnung ist nun alles fertig.

Während hinter die Einhaltung des Zeitplans mit der Eröffnung am Montag also ein Haken gesetzt werden kann, ist die Kostenfrage noch nicht abschließend geklärt, wie René Costantini weiter erläutert. Insgesamt hat die Stadt 2,9 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt, die im Rahmen des Wiederaufbauplans vom Land übernommen werden. Dazu zählen unter anderem die Leasingkosten für die Halle inklusive fünfmaligem Auf- und Abbau. Aber auch die laufenden Kosten, wie etwa für die Heizung, sollen mit dieser Summe abgedeckt werden. „Die endgültigen Kosten werden deshalb erst feststehen, wenn das Projekt Traglufthalle in einigen Jahren abgeschlossen ist“, stellt der Stadtsprecher fest.