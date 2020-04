Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Bahnübergang geht in Rente : Am Freitag um 22 Uhr ist Schluss am Jägerspfad

Arbeitsplatz Jägerspfad: Miroslaw Dreschler stellte jahrzehntelang die Weichen für Züge und schloss die Schranken für den Verkehr. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Die Schranken fallen am Freitag das letzte Mal. Dann muss Miroslaw Dreschler seinen Arbeitsplatz wechseln – nach 30 Jahren. So lange hat er die Weichen gestellt am Jägerspfad. Probleme gab es nie, erzählt er, nur einmal stand ein Pferd auf den Gleisen.