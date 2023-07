Wiederaufbau nach der Flut : Als Schlamm und Wasser kostbare Instrumente zum Schweigen verurteilen

Klavierbaumeister Stefan Lang. Sein Laden in Eschweiler wurde vom Hochwasser Mitte Juli 2021 schwer getroffen. Foto: Sabine Rother

Eschweiler Klavierbaumeister Stefan Lang arbeitet sich in seiner Heimatstadt aus dem Chaos. Noch viele Hürden. Am 1. September plant er die Neueröffnung.

Von Sabine Rother

Um den richtigen Ton zu treffen, braucht Stefan Lang (58) kein elektronisches Messgerät – lediglich ein feines Gehör, neben allen anderen fachlichen Fähigkeiten des Klavierbaumeisters aus Eschweiler sein wichtigstes Kapital. Zunächst 25 Jahre lang in Aachen, dann in seiner Heimatstadt hat sich Lang als Klavierexperte in langen Jahren einen Namen gemacht – besonders, wenn es darum geht, kostbare Instrumente zu retten, zu pflegen und regelmäßig zu stimmen, was zum „Überleben“ eines Klaviers wichtig ist.

Als in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 auch in Eschweiler die Innenstadt von der Flut nahezu ausgelöscht wurde, standen bei ihm in Geschäft und Werkstatt an der Englerthstraße alle Instrumente im Wasser, das bedrohlich anstieg. Noch heute gibt es an verbliebenen Heizungskörpern graue Schlammreste, erzählt selbst der Schrank in der kleinen Küchen von der Katastrophe. Rund 100.000 Euro Sachschaden in einer Nacht – ohne Versicherung. Vom Land NRW gibt es 5000 Euro Soforthilfe, die Lang allerdings versteuern muss.

Wie war das damals? „Es hat zwar stark geregnet, aber damit konnte niemand rechnen“, erinnert sich Lang, der arglos mit seiner Mutter im Fernsehen „Aktenzeichen XY“ schaute, als das Wasser stieg und er im Laufe des Abends nicht mal mehr die Brücke über die Inde betreten oder im Geschäft etwas retten konnte. Jetzt sind die 100 Quadratmeter saniert, statt des Parketts gibt es einen Belag aus Fliesen und ein paar Steckdosen mehr als zuvor.

Die Anträge auf Hilfe sowie jede Menge unerwartete Probleme sorgen bei Lang für eine Erschöpfung, die er vorher nicht kannte. Doch er hat den starken Willen, die kleinen muffigen Ersatzräume im Hinterhaus, in denen er (zum Glück) behelfsmäßig eine Werkstatt einrichten und sechs Klaviere und einen Flügel unterbringen konnte, bald zu verlassen. Rundum in Eschweiler sind noch zahlreiche Geschäfte mit Holzplatten vernagelt, haben Menschen den Ort verlassen, um woanders neu anzufangen. Lang will das nicht, zu viel verbindet ihn mit dem Ort, an dem er geboren wurde, das Gymnasium besuchte und die Idee hatte, den Beruf des Klavierbauers zu erlernen. „Zum Glück habe ich einen verständnisvollen Vermieter“, atmet Lang tief durch. „Es ist mir klar, dass die Kosten steigen werden, aber im Moment halte ich mich hauptsächlich durch das Klavier-Stimmen über Wasser.“

Was er sich früher gewünscht hat – ein Musikstudium vielleicht, die Karriere als Pianist. „Da hat man nicht so gute Chancen“, erkennt Lang frühzeitig. Als er beim Austragen von Zeitungen auf einen Kunden trifft, der Klavierbauer ist, faszinierte ihn dieses Handwerk von Anfang an. Das „Herz“ eines Instruments erkunden, dem Können der Meister handwerklich nachzuspüren, die Qualität großer Firmen wie Steinway und Blüthner erkennen und erhalten – das soll es sein.

Selbst der Blockunterricht der Auszubildenden in Ludwigsburg ist ein Vergnügen. „Heute wird der Markt von Produkten aus China überschwemmt, das ist schlimm“, greift sich Lang eine Klavierbank. „Eine Bank ist in der Höhe verstellbar und wackelt oder quietscht vor allem nicht, sie kostet bis zu 300 Euro“, schaut er sich das Möbel an, bei dem das Wasser für abplatzenden Lack an den Beinen gesorgt hat. „So ein Qualitätsprodukt ist natürlich teurer, als die minderwertigen Sachen, die mit 59 Euro verkauft werden.“

In zwei Jahren hat Lang sich oft gewundert – zum Beispiel über die Tatsache, dass eine Wand nur bis zur Höhe des eingedrungenen Wassers auf Kosten der Versicherung neu tapeziert wird, dass Telefongebühren selbst dann noch kassiert werden, wenn – umgeben von Flutschäden – niemand telefonieren kann. Rund 3000 Euro stellt man ihm für Gas und Strom in Rechnung, als die Räume saniert und zum Austrocknen beheizt werden. Den Sicherungskasten erforscht er nun vorsichtig. „Die Leute, die die Elektrik repariert haben, wollten mir nichts erklären, das sei nicht ihr Job“, schüttelt er den Kopf. Als die neue Front eingesetzt und in der Form verändert werden soll, liegt der Bauantrag entnervend lange bei den amtlichen Stellen.

Was Lang beeindruckte: die Welle der Hilfsbereitschaft, Spenden von Menschen, die er kaum oder gar nicht kennt. Inzwischen ist es da allerdings ruhig geworden. „Leider! Wenn Medien über die Folgen der Flut berichten, dann aus dem Ahrtal, statt hier aus unserer schwer betroffenen Region“, betont Lang.

Seine Online-Präsenz mit zahlreichen handwerklichen Videos und Berichten aus der Welt der Musik, besonders über die von ihm hochverehrte Clara Schumann, hat ihm durch die schweren zwei Jahre geholfen. Über die Komponistin hat er sogar ein Buch geschrieben. „Es ist schon lange mein Hobby, ich liebe diese kleinen Einblicke in meine Arbeit“, gesteht er. Menschen aus aller Welt reagieren auf die kleinen Filme und Berichte, die sich natürlich in letzter Zeit mit den Zerstörungen und persönlichen Nöten durch die Flut beschäftigen.

Sein Geschäft in der Eschweiler Innenstadt soll am 1. September eröffnet werden. Foto: Sabine Rother