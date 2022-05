Nach durchzechter Nacht : Alkoholisierte Pferdeflüsterin in Eschweiler

Alkoholisierte Pferdeflüsterin in Eschweiler

Nicht jedes Pferd lässt sich einfach aus seiner Box führen und reiten. Das musste eine Betrunkene in Eschweiler jetzt lernen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Eschweiler Nach durchzechter Nacht nach Hause reiten? Warum nicht, dachte sich eine junge Eschweilerin, als sie an einem Reitstall vorbeikam. Doch so leicht ist ein solches Unterfangen offenbar nicht.

Eine eher außergewöhnliche Art und Weise der Rückreise nach offensichtlich durchzechter Nacht hatte sich am frühen Sonntagmorgen eine 19-jährige Frau aus Eschweiler überlegt. Als sie südlich der Innenstadt an einem Reitstall vorbeikam, dachte sie offenbar, dass der Weg ins Bett auf dem Rücken eines Pferdes schneller gehen würde. Kurzerhand ging sie hinein, holte ein Pferd aus einer Box und wollte losreiten. Doch ihre Versuch, das Pferd zu besteigen misslangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.