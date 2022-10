Unfallflucht : Alkoholisiert und „auf der Felge“ auf die A4 gefahren

Eschweiler Stark alkoholisiert floh ein Autofahrer vom Unfallort in der Eschweiler Innenstadt. Beim Auffahren auf die A4 machten klappernde Geräusche und sein langsames Fahren die Polizei hellhörig.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen alkoholisierten Unfallfahrer, der mit seinem stark beschädigten Fahrzeug in Eschweiler auf die Autobahn fuhr, aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige hatte im Alkoholrausch in der Eschweiler Innenstadt ein stehendes Fahrzeug tuschiert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.