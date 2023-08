Alexander Hoch und die DLRG : Wenn das Hobby mehr als eine Freizeitbeschäftigung ist

Das Geschehen immer im Blick: Alexander Hoch wacht in diesem Fall über den Blausteinsee. Meistens ist er aber am Rursee im Einsatz. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Eschweiler Bereits seit 13 Jahren engagiert sich Alexander Hoch – überwiegend als Rettungsschwimmer und Ausbilder – bei der DLRG-Ortsgruppe Eschweiler. Für den 27-Jährigen ist das Ehrenamt mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung.

Während andere Kinder in seinem Alter Fußball spielten, ein Musikinstrument lernten oder einer anderen klassischen Freizeitbeschäftigung nachgingen, entschied sich Alexander Hoch für ein eher außergewöhnlicheres Hobby – zumindest für sein damaliges Alter. Mit 14 Jahren startete er seine Laufbahn bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Eschweiler, kurz DLRG. „Die Kombination aus dem Schwimmen und dem sozialen Engagement war damals genau das richtige für mich“, sagt Hoch. Und in den vergangenen 13 Jahren hat sich daran auch nichts geändert.

Zur DLRG kam der 27-Jährige mehr oder weniger über die Suche nach einer passenden Freizeitbeschäftigung. „Meinen Eltern war es damals wichtig, dass ich mich sportlich betätige. Und auch das soziale Engagement war ihnen sehr wichtig“, sagt Hoch, der auch rund zwei Jahre in der Jugend vom THW tätig war. Von der Ausbildung über Trainings bis hin zum Rettungsschwimmen hat der 27-Jährige bereits sämtliche Bereiche durchlaufen. Seine große Leidenschaft hat Hoch im Rettungsschwimmen gefunden, aber auch als Ausbilder ist er gerne tätig.

Info DLRG bietet diverse Kurse an Vom Nichtschwimmer bis zum Rettungsschwimmer: Die DLRG-Ortsgruppen bieten eine Vielzahl von Angeboten und Kursen an. Im Freibad Dürwiß finden zwei Nichtschwimmerkurse statt sowie ein Piratenkurs, der auf das Bronze-Abzeichen vorbereitet. Außerdem gibt es eine Bronze-, Silber- und Gold-Gruppe für die Fortgeschritteneren. In der Ausbildung zum Juniorretter lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des Rettungsschwimmens sowie einige erste Übungen. In der Rettungsschwimmausbildung können Interessierte die deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold erwerben. Diese werden nicht nur im Wasserrettungsdienst benötigt, sondern auch für die Polizeiausbildung, Schulaufsicht und die Jugendbetreuung. Darüber hinaus können bei der DLRG Schnorcheltauchabzeichen sowie Erste-Hilfe-Kurse absolviert werden.

„Die Arbeit bei der DLRG macht Spaß und ist zugleich auch motivierend.“ Längst ist das Ehrenamt für den 27-Jährigen kein einfaches Hobby mehr, sondern „eine Lebensaufgabe“. Nahezu jede freie Minute „opfert“ Hoch für die DLRG. Mindestens sechs Stunden pro Woche investiert er in die Kurse, Trainings und in die Vorstandsarbeit. „An den Wochenenden und Feiertagen haben wir dann auch noch Rettungsdienste am Rursee, die wir uns mit den anderen DLRG-Ortsgruppen aufteilen“, sagt der 27-Jährige. Außerdem werden sie in Notfällen zum Blausteinsee gerufen.

Wie oft er im Einsatz ist, hängt allerdings auch von der Saison ab. In den Sommermonaten ist die DLRG traditionell immer eingespannter, da wetterbedingt die Badeaktivität steigt. „In den Sommerferien ist die DLRG die ganze Woche über am Rursee und übernimmt die Aufsicht. Damit wechseln sich die Ortsgruppen ab.“ Um dies zu gewährleisten, nehmen die meisten Mitglieder dann sogar extra Urlaub.

Wenn Alexander Hoch nicht gerade in Einsatzkleidung als Rettungsschwimmer in einem Boot auf dem Rursee unterwegs ist oder in der Wachstation das Badeaufkommen im Blick hält, ist der 27-Jährige im Freibad in Dürwiß zu finden. Im großen Becken trainiert er jeden Montag die „Piratengruppe“ und bereitet diese auf das bronzene Schwimmabzeichen vor. Darüber hinaus ist er der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgruppe Eschweiler. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sebastian Schulz hält Hoch organisatorisch sozusagen die Fäden zusammen und pflegt die Webseite sowie die Sozialen Medien.

Längst ist der 27-Jährige ein fester Bestandteil der Ortsgruppe und zudem einer von rund 270 Mitgliedern. „Die Zahlen entwickeln sich wieder positiv nach oben, auch wenn wir noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau von rund 300 Mitgliedern erreicht haben“, sagt Hoch. Mit der Pandemie und dem Verlust der Trainingsstätte in der Eschweiler Innenstadt – das Hallenbad an der Jahnstraße wurde bei der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 zerstört – war die Mitgliederzahl rückläufig und lag zwischenzeitlich nur noch bei 245. „Der Anteil Jugendlicher unter 18 Jahren ist allerdings über die Zeit hinweg konstant bei 115 geblieben“, betont der Referent für Öffentlichkeitsarbeit.

Seit 13 Jahren im Dienst der Gemeinschaft: Alexander Hoch ist ehrenamtlich bei der DLRG-Ortsgruppe Eschweiler aktiv. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Die Jugendarbeit spielt bei der DLRG eine wichtige Rolle. Mit den Ausbildungen, die der Verein anbietet, wird versucht, auch junge Menschen für die Rettungsarbeit zu begeistern. „Allein schon unter gesellschaftlichen und sozialen Aspekten brauchen wir jungen Nachwuchs, um den Erhalt der Vereine zu sichern“, sagt Hoch.

Schon ab 14 beziehungsweise 15 Jahren dürfen die Jugendlichen bei Einsätze mitfahren und zuschauen. Erste Verantwortung können sie dann im Alter von 18 Jahren übernehmen. „Indem wir die jungen Menschen früh einbinden, versuchen wir das Interesse für das Ehrenamt zu wecken und sie in ihrer Tätigkeit zu motivieren“, sagt der 27-Jährige.

Jubiläumsfeier DLRG-Ortsgruppe Eschweiler feiert 95-jähriges Bestehen Die DLRG-Ortsgruppe Eschweiler wurde im Jahr 1928 unter der Leitung von Paul Bienen gegründet und feiert nun ihr 95-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten stellen sich der Vorstand und viele der aktiven Mitglieder am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr rund um das Schützenheim der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Dürwiß allen Interessierten vor.

Wer als Rettungsschwimmer bei der DLRG aktiv ist, muss nicht nur das deutsche Rettungsschwimmabzeichen nachweisen können, sondern dieses auch alle zwei Jahre auffrischen. Auch wenn die Grundlagen nicht so schnell wieder verlernt werden, muss eine gewisse Schwimmleistung vorhanden sein. „Darüber hinaus wird auch immer wieder an den Taktiken, wie ein Mensch möglichst schnell und effizient aus dem Wasser gerettet werden kann, gefeilt“, erklärt Alexander Hoch.