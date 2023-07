Fußball : Alemannia-Fieber im Sportpark am See

Neugierige und hoffnungsvolle Blicke von gut 750 Zuschauern im Sportpark am See. Doch im Test gegen den FC Wiltz aus Luxemburg setzte es für die Alemannen die erste Testspielniederlage während der Vorbereitung auf die Regionalliga-Spielzeit. Foto: Andreas Röchter

Eschweiler Die Tivoli-Kicker bieten rund 750 Zuschauern auf der Anlage in Dürwiß einen Fußball-Marathon bei heißen Temperaturen. 3:2-Sieg über Koblenz, 2:3-Niederlage gegen Wiltz. Der FC Eschweiler gibt eine sehr gute Visitenkarte als Gastgeber ab.

Von Andreas Röchter

„Wir sind heiß wie Frittenfett“, können Franz Karaszkiewicz und Stefan Pfaiffer den Start in die Punktspielrunde 2023/2024 der Fußball-Regionalliga West ihrer Aachener Alemannia kaum abwarten. Die beiden Indestädter sind zwei von bisher 3707 Dauerkarteninhabern (Stand Samstagabend) und voller Hoffnung, dass die inzwischen zehnjährige Leidenszeit in der Viertklassigkeit bald ein Ende findet. „Für mich beziehungsweise uns gilt der Grundsatz: in guten wie in schlechten Zeiten. Aber ich bin mir sicher, dass die wirklich schlechten Zeiten hinter uns liegen“, erklärt Franz Karaszkiewicz, der seit mehr als 30 Jahren zum Tivoli pilgert, sich also auch und nicht zuletzt an die Phase mit dem Einzug in das DFB-Pokalfinale, grandiosen Auftritten im UEFA-Pokal sowie dem Aufstieg in die 1. Bundesliga in den Jahren 2003 bis 2006 erinnert.

Seit 17 Jahren frönt Stefan Pfaiffer seiner Leidenschaft in schwarz und gelb. Er attestiert vor allem Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller sowie Aufsichtsratschef Marcel Moberz hervorragende Arbeit. „Sie haben unter anderem ehemals alteingesessene Sponsoren zurück- und neue Sponsoren hinzu ins Boot geholt und somit einen großen Anteil an der Euphorie, die rund um den Tivoli wieder Einzug gehalten hat.“

Diese neu entfachte Begeisterung soll unbedingt zum Aufstieg führen, sind die Erwartungen von Franz Karaszkiewicz und Stefan Pfaiffer hoch. Ehrensache, dass es sich das Duo nicht nehmen ließ, die beiden samstäglichen Testspiele im Sportpark am See in ihrer Heimatstadt zu besuchen. Wobei sie die sportliche Bedeutung der Partien gegen den TuS Koblenz, Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, sowie den luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz realistisch als gering einstuften.

„Die Mannschaft muss sich aufgrund der zahlreichen Neuzugänge natürlich erst einmal finden. Aber für uns Fans ist ein solcher Doppelpack natürlich sehr interessant, da wir praktisch alle Spieler in Aktion zu sehen bekommen und auf einer Anlage wie dem Sportpark am See einfach nah dran sind“, so Franz Karaszkiewicz.

Grundsätzlich nah dran an der Alemannia ist auch Marc Stuhlsatz, der als langjähriges Vorstandsmitglied des SV Fortuna 08 Weisweiler vielen Fußballfreunden in Eschweiler ein Begriff ist. Nachdem die Fortuna mit dem FC Germania Dürwiß und dem SCB Laurenzberg zum FC Eschweiler fusioniert hat, orientierte sich Marc Stuhlsatz in Richtung Kaiserstadt. In der zurückliegenden Saison fungierte er als Betreuer der U16, in der Spielzeit 2023/2024 rückt er in gleicher Position in die U17 auf. „Wir möchten es unserer U19 gleichtun und ebenfalls in die Bundesliga aufsteigen“, weist der Indestädter darauf hin, dass sich auch im Jugendbereich von Alemannia Aachen einiges tue. „Die Vereinsverantwortlichen tun alles, um Euphorie zu entfachen und diese auch in Erfolg umzumünzen“, erklärt Marc Stuhlsatz, der den aktuellen Kader für den besten der zurückliegenden zehn Jahre hält.

Vor allem bei den jüngsten Fans standen die Autogramme der Alemannen nach dem Testspielsieg über den TuS Koblenz hoch im Kurs. Foto: Andreas Röchter

„Vielleicht könnte es zum Problem werden, dass sich im Kader 18 oder 19 Spieler befinden, die bisher immer absolute Stammspieler waren. Eine solche Situation muss gut moderiert werden“, sieht er keine leichte Aufgabe auf Trainer Helge Hohl zukommen, setzt aber gleichzeitig volles Vertrauen in den Übungsleiter. Insgesamt sei die Stimmung aber im gesamten Verein hundertprozentig positiv. „Unsere Jugendspieler erhalten auf Wunsch jeweils eine Freikarte. Die Nachfrage ist bereits in der abgelaufenen Saison stetig gestiegen“, nennt Marc Stuhlsatz ein weiteres Indiz.

Über beste Stimmung unter den rund 750 Zuschauerinnen und Zuschauer im Sportpark am See freute sich am Samstag auch Frank Dickmeis, Jugendleiter von Gastgeber FC Eschweiler. „Vor vier oder fünf Wochen kam die Anfrage von der Alemannia, ob wir Interesse hätten und auch die Kapazitäten aufbringen könnten, eine solche Doppelveranstaltung auszurichten“, berichtet das Urgestein des Eschweiler Fußballs.

So waren nun während des zweifachen Gastspiels der Alemannen mehr als 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz. „Wir können auf die Spieler der ersten, zweiten und dritten Mannschaft sowie auf Eltern unserer Jugendspieler zurückgreifen“, berichtet Frank Dickmeis, der auf die langjährige Kooperation mit der Alemannia noch zu Zeiten des FC Germania Dürwiß hinweist. „Auch in der kommenden Spielzeit wird die U19 der Alemannia ihre Bundesliga-Heimspiele im Sportpark am See austragen“, so der Jugendleiter.

Am Samstag sahen die erfolgshungrigen Alemannia-Anhänger aber zunächst 180 Testspielminuten (plus Trinkpausen) mit einerseits vielen guten Ansätzen, andererseits jedoch auch dem Stand der Vorbereitung sowie den extremen Temperaturen geschuldeten Durststrecken.