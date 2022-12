Ankündigung : Adel Tawil kommt zum Eschweiler Music Festival

Eschweiler Für das Eschweiler Music Festival 2023 steht der Künstler für den vierten Tag fest: Adel Tawil tritt im Rahmen seiner Tournee auf dem Markt auf.

Adel Tawil besucht im Rahmen seiner Tournee im kommenden Jahr die Region. Beim Eschweiler Music Festival (EMF) wird der Künstler am vierten Tag, also am Donnerstag, 13. Juli 2023, auftreten.